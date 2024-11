Scicli – Nell’ambito del progetto Societas Siciliae, l’8 novembre alle ore 19.00 si terrà presso la Chiesa Santa Maria della Consolazione in Via Dolomiti a Scicli, il terzo incontro di Qui Sud Talk incentrato sulla valorizzazione e promozione dell’arte contemporanea in Sicilia. Societas Siciliae è un progetto che coinvolge un gruppo costituito di diverse figure di artisti, galleristi, collezionisti, curatori, associazioni, fondazioni e musei siciliani. Una costellazione che a vario titolo contribuisce alla produzione artistica contemporanea in Sicilia e partecipa nel definire le strategie utili a inserire la Sicilia, in tutte le sue componenti e ruoli, nel panorama artistico contemporaneo internazionale.

Un incontro con il Sud-Est siciliano, area particolarmente sensibile alla cultura contemporanea, utile ad arricchire di contenuti il percorso di Societas Siciliae e accrescere una classe intellettuale mediterranea basata sullo scambio e il dialogo. In questo senso, Societas Siciliae aspira a indicare un possibile cambio di paradigma per tutta la scena artistica regionale, in sinergia con gli obiettivi e le linee guida nazionali della Direzione generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Organizzato dalle gallerie Lo Magno artecontemporanea di Modica e Collica & Partners di Catania, in occasione della mostra in corso QUI SUD EST 1st edition in collaborazione con lo spazio fotografico Gianni Mania, l’incontro vede come relatori il Dott. Ornella Laneri, presidente della Fondazione OELLE di Catania, il prof. Patrizia Monterosso, manager culturale di Palermo, l’impreditore e collezionista Cecilia Zanasi titolare della agenzia di comunicazione Zed_Comm di Verona, gli artisti Emanuele Giuffrida e Sasha Vinci. Introduce l’incontro Giuseppe Lo Magno titolare dell’omonima galleria, modera Gianluca Collica direttore della Fondazione Brodbeck di Catania.