Modica – Esce di casa per buttare la spazzatura ma cade e finisce in ospedale. E’ successo ad una donna nei giorni scorsi vicino ai mastelli per la raccolta dei rifiuti che si trovano nella C.le Variante San Filippo a Modica. Come si vede dalle foto il tratto di strada adiacente ai mastelli dei rifiuti è completamente dissestato e nonostante il rattoppo con una striscia di asfalto (vedi foto) effettuato nei mesi scorsi dopo alcuni lavori nella strada rimane ancora pericoloso tanto da favorire delle cadute nonostante si sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e si tenga una condotta prudente.

Lo ha fatto, come sempre, anche la donna che nei giorni scorsi è finita in ospedale. Era appena uscita di casa e si era fermata con l’auto per buttare la spazzatura e nonostante la prudenza, a causa del manto stradale dissestato, ha avuto una distorsione del piede che le ha provocato fratture al malleolo e alla gamba. La donna soccorsa è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica dove a seguito delle lesioni riportate è stata operata. Dopo le dimissioni dall’ospedale è tornata a casa ma dovrà restare a letto per circa due mesi, impossibilitata ad andare al lavoro e a poter gestire la casa e la famiglia. Un disagio non indifferente.

Da ciò si vuole rivolgere un appello all’Amministrazione comunale di Modica affinchè si metta riparo con un intervento di ripristino del tratto di strada dissestato onde evitare altri episodi simili. (Foto Qdr)