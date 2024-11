Ragusa – Accolti in Municipio dal sindaco di Ragusa e da alcuni rappresentanti dell’Amministrazione sei nuovi agenti della Polizia Municipale, pronti a entrare in servizio.

“Per anni ha lavorato sotto organico ma, da alcuni mesi a questa parte, la tendenza è stata invertita – afferma l’assessore al Personale, Catia Pasta – facendo sì che il nostro corpo di Polizia Municipale possa crescere con 15 nuove assunzioni in poco più di un anno.

Una delle richieste più ricorrenti che riceviamo è infatti quella di aumentare il numero di agenti in strada. Avere personale in divisa in giro per la città è garanzia di sicurezza, di decoro, di controllo”.

“Siamo coscienti – prosegue l’assessore alla Polizia Municipale, Giovanni Gurrieri – che ogni agente rappresenti il front office del Comune, pronto a rispondere alle esigenze dei cittadini per ciò che gli compete e per ciò che non gli compete.

Un agente della Municipale è indubbiamente sottoposto a pressioni continue ma deve sapere di poter contare su una squadra composta da superiori, assessori e sindaco a sua disposizione per dare risposte, per trovare soluzioni”.