Ragusa – Dopo che, con determinazione dirigenziale n.1071 del 31 ottobre scorso, l’Asp di Ragusa, su proposte dell’Uoc servizio tecnico, ha deciso l’affidamento della fornitura e installazione di una pensilina presso l’area di ingresso del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II, il consigliere comunale Sergio Firrincieli esprime soddisfazione per un piccolo risultato dal grande valore rivolto a tutti coloro che, non essendo forniti di mezzo proprio, hanno la necessità di attendere l’arrivo del servizio pubblico. “Già nel mese di luglio, intercettando le esigenze degli utenti – chiarisce Firrincieli – ci eravamo fatti portavoce di questa richiesta nei confronti della direzione generale che adesso speriamo possa essere concretizzata in tempi brevi.

L’auspicio è che la pensilina possa essere già collocata sul posto prima dei mesi invernali per dare le risposte attese ai cittadini. Ringraziamo la direzione strategica dell’Asp, in particolare il direttore generale Giuseppe Drago, che si è fatto interprete di queste esigenze, così come gli uffici che si sono adoperati per fare in modo che la necessità in questione potesse essere soddisfatta. Auspichiamo future interlocuzioni con il management dell’Asp così da mettere in luce eventuali altre criticità che si dovessero registrare così da fornire delle risposte all’altezza della situazione in un ambito, come quello sanitario, sottoposto a pressioni operative di ogni tipo. Un buon risultato, dunque, che speriamo possa essere foriero di altri interventi specifici in seno all’ospedale Giovanni Paolo II”.