Lentini – “Il servizio alle comunità nel territorio è l’elemento che rende attrattivi e riconoscibili i club service alla sua identità”. E’ quanto ha detto il presidente della VII circoscrizione Lions Salvatore Calafiore, nell’apertura della prima riunione della VII circoscrizione Distretto 108Yb Sicilia sul tema: “Itinerario sul service” che si è svolta nel salone delle conferenze della “Badiula” a Carlentini. Alla riunione, aperta dal cerimoniere del Lions club di Lentini Giuseppe Castania, che ha dato il benvenuto al presidente della VII circoscrizione, hanno partecipato il past presidente del consiglio dei governatori e Good Will Ambassador Salvatore Giacona; il secondo vice governatore del Distretto 108YB Sicilia Walter Buscema, gli Officer Distrettuali e di club, mentre il past governatore Francesco Cirillo ha fatto pervenire un messaggio di saluto all’assemblea. Dopo i saluti sono intervenuti il coordinatore della Circoscrizioni Lions Giuseppe Vaccaro i presidenti della Zona 18, 19 e 20, rispettivamente Alfio Cimino, Angelo Lopresti e Sabina Malignaggi.

Il presidente della VII circoscrizione Salvatore Calafiore ha sottolineato nella relazione “ i club service alla sua identità perché sono fonte di supporto alle comunità”. “I service sono un’opportunità per il territorio – ha detto il presidente Salvatore Calafiore – e a chi ha bisogno dei club. Lavoriamo uniti con Rispetto, Armonia e Sorriso coem ci indica il nostro Governatore Mario Palmisciano”. A seguire gli interventi dei presidenti dei club: Floridia Val d’Anapo Mariella Pennisi, Lentini Maria Teresa Raudino, Augusta Host Francesco Di Grande, Priolo Gargallo Rossella Marchese, Siracusa Host Cettina Maida, Siracusa Eurialo Antonio Gallo, Siracusa Aretusa Piero Durante, Siracusa Archimede Gianni Girmena, Noto Città del Barocco Giovanni De Felice, Palazzolo Acreide Paolo Randazzo e Pachino – Rosolini Terra del Sole Roberto Cataudella. Nel corso del dibattito sono intervenuti i coordinatori Gmt Antonio Bellia, Giuseppe Falsaperla Get e Lcif Giuseppe D’Antone. La delegata Distrettuale Nu Voices del Club Lions Messina Tirrenium Rosa Torre ha sottolineato l’importanza degli obiettivi dei service dei Lions per questo anno sociale. Nel corso del dibattito sono interventi i delegati distrettuali: Archivio storico “Coletta” Maria Concetta Sallicano, Educazione civica Elisa Lombardo, Poster per la Pace Teresa Peluso, Tutela delle Acque Giovanni Alga , Screening Audiologico Giuseppe Reale, rapporti con le associazioni imprenditoriali siciliane Diego Bivona.

I referenti distrettuali dei service hanno, invece, illustrato i progetti che saranno sviluppati in questo anno sociale e i percorso che i club faranno per raggiungere gli obiettivi del Governatore Mario Palmisciano. Sono intervenuti i referenti distrettuali: Lcif VII e VIII circoscrizione Katia Chiaramonte, Kairos Rosi Pellegrino, Commissione Multidistrettuale e componente del centro studi Antonella Bona, Immigrazione Ilaria Garretto, prevenzione contro la violenza di genere Pierfrancesco Rizza, “Di Fido mi Fido” Santinella Morello, Volontari e detenzione carceraria Salvatore Maddalena, Donazione degli Organi Vincenzo Cappello e “Lascia la tua impronta, dai forma al nostro futuro” Giuseppe Munafò. Il presidente del comitato Giustizia e Legalità Alberto Leone ha sottolineato l’impegno del club per questa tematica. I componenti dei service Prevenzione e diabete e l’Affido una scelta d’Amore rispettivamente Salvo Platania e Rita Cocciolo hanno sottolineato che il nostro distretto è impegnato nella prevenzione e nell’affido per dare servizi ai soci e a quanti hanno bisogno.

Il secondo vice governatore Walter Buscema ha, invece, a nome del Governatore portato il saluto e l’impegno per dei Lions in Sicilia. Il PDCG Salvatore Giacona nel suo intervento conclusivo ha detto: “l’etica che costituisce una “diga morale” contro la decadenza sociale nel nome della solidarietà e dell’impegno civico per restituire centralità all’uomo e ai suoi valori che devono essere inalienabili. L’esempio del ‘saper fare’ e la sensibilizzazione con il ‘fare sapere’ vanno in questa direzione per coinvolgere altri uomini e donne di buona volontà nella cittadinanza attiva e solidale”. “Filo rosso a fondamento della persona e del socio Lion – ha detto il PCC e GWA Salvatore Giacona – è quell’etica che costituisce “diga morale” contro la decadenza sociale nel nome della solidarietà e dell’impegno civico per restituire centralità all’uomo e ai suoi inalienabili diritti”.