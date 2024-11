Una borsa di studio per giovani architetti o artisti, che avranno la possibilità di trascorrere un periodo stimolante e a contatto con altri creativi in una delle più prestigiose realtà romane, l’American Academy in Rome. A metterla in palio è la Fondazione Sicilia, che prosegue la mission di valorizzazione dei giovani talenti isolani. “Proseguiamo la collaborazione con questa prestigiosa Accademia romana – afferma la presidente della Fondazione Sicilia, Maria Concetta Di Natale – per dare ai nostri giovani la possibilità di confrontarsi con un ambiente stimolante e formativo. Un’esperienza, come avvenuto nei precedenti anni, che li vedrà arricchiti di un nuovo bagaglio culturale, al loro ritorno in Sicilia”.

La borsa di studio, del valore di 25 mila euro, permetterà infatti al vincitore di dedicarsi al proprio lavoro in un’atmosfera che favorisce la libertà intellettuale e artistica, lo scambio tra diverse discipline e l’innovazione a Roma. Chi si aggiudicherà la borsa di studio Affiliated Artists diventerà di fatto parte integrante delle attività dell’Academy romana, vivendo e lavorando al suo interno in un ambiente collaborativo e multidisciplinare per 8 settimane, dal 24 febbraio al 18 aprile 2025.

I requisiti richiesti sono: avere cittadinanza italiana o doppia, essere residente e avere compiuto le proprie ricerche in Sicilia, operare nei campi di architettura (le categorie comprendono l’architettura, l’architettura del paesaggio) e arti visive (pittura, scultura, fotografia, film e video, design), possedere un buon livello di inglese parlato.

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 13 del 4 dicembre 2024 ed essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma ROL raggiungibile tramite apposito collegamento presente sul sito internet FondazioneSicilia nella sezione Bandi.