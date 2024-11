Comiso – Negli ultimi giorni, numerosi cittadini di Comiso hanno segnalato gravi problemi di approvvigionamento idrico in diversi quartieri della città. In particolare, le zone sopra Piazza Majorana, sopra Corso Garibaldi e il quartiere Grazie Alta stanno affrontando disagi significativi, con l’acqua che arriva a singhiozzo o, in alcuni casi, non arriva affatto.

Questa situazione sta causando notevoli difficoltà ai residenti che spesso si trovano costretti a rivolgersi, a proprie spese, ad autobotti private. Chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire prontamente per risolvere questa problematica, trovando una soluzione che garantisca a tutti i cittadini di avere l’acqua potabile in modo continuo e affidabile.

Invitiamo inoltre l’amministrazione a fornire spiegazioni chiare e dettagliate sulle cause di questi gravi disservizi e sulle misure che intende adottare per evitare che, in futuro, tornino a verificarsi.