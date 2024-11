Ragusa -A Ragusa prosegue l’installazione degli addobbi di Natale, nonostante qualche polemica avanzata da alcuni ragusani sui tempi fin troppo anticipati rispetto alle festività natalizie. Tra polemiche da una parte e apprezzamenti dall’altra in molti punti importanti della città sono stati già installati alberi di Natale e non solo. In ultimo per ordine di tempo il cocchio trainato da due cavalli a Ragusa Ibla.

Di sicuro gli addobbi natalizi in città, nonostante siamo ancora a novembre, trasmetteranno un clima di festa e di accoglienza non solo per i turisti ma anche per i ragusani tutti.