Corleone, Palermo – Ennesimo incidente mortale in Sicilia. Un giovane di 22 anni, Giuseppe Graziano, originario di Isola delle Femmine, sulla propria moto si è scontrato con un trattore nei pressi della strada statale 118 a Corleone, morendo sul colpo. Sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il giovane non c’è stato niente da fare. Indagano sulla dinamica i carabinieri.

Tutto il paese è sconvolto da questa tragedia e si stringe idealmente alla famiglia Graziano, una famiglia ben voluta.

A causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità, – ha comunicato ieri il Sindaco di Isola delle Femmine, Orazio Nevoloso – l’Amministrazione Comunale ha deciso di annullare lo spettacolo musicale previsto per questa sera alle ore 21.30. In questo momento tragico e improvviso ci stringiamo attorno al nostro dipendente comunale al quale esprimiamo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia, per la dolorosa e prematura scomparsa”.

I messaggi su facebook per la morte del 22enne Giuseppe Graziano

“Peppe che dispiacere non poterti vedere più , non parlare con te – scrive Arianna – quando ci vedevamo davanti casa come l’altro ieri che pulivi la tua moto e abbiamo chiacchierato un pò come facevamo spesso mi mancherà non sentire la scia del profumo che lasciavi quando uscivi da casa”.

“Non ci sono parole per questa tragedia, – scrive Maria Lucia – sentite condoglianze alla famiglia”.

“Non ci sono parole… – scrive Maria Pia -Che la terra ti sia lieve.

“Che tu possa riposare in pace. Scrive Marina. Da mamma sono vicina ai tuoi genitori, non si può superare una perdita così forte.

“Che tristezza – scrive Maria – mi dispiace tanto condoglianze alla famiglia”.

“Che tragedia, condoglianze alla famiglia – scrive Valentina – e il sindaco ha fatto benissimo ad annullare lo spettacolo. Il rispetto del dolore è importantissimo”.