Dopo Sortino, Ferla e Buscemi, il viaggio nel cuore della Sicilia medievale si conclude a Palazzolo Acreide domenica 3 novembre con l’evento “AgriFestAkrai” nell’ambito dell’Agrimontana 2024. Il Festival medievale dei Borghi Iblei, diretto da Gianfranco Rafalà e prodotto da Fare Musica APS con il patrocinio del Comune di Palazzolo e il sostegno dell’assessorato Turismo Sport Spettacolo della Regione Siciliana, regalerà ai visitatori un’immersione completa nelle atmosfere medievali, tra spettacoli, rievocazioni storiche e degustazioni. Primo appuntamento alle 11 nel centro storico di Palazzolo Acreide, tra corso Vittorio Emanuele e via Monastero, con il “villaggio medievale”, un luogo incantato che accoglierà il pubblico tra parco ludico, campo d’arme, accampamenti e living history.

Per tutta la giornata, il villaggio sarà animato da attrazioni itineranti e permanenti. Musici e Sbandieratori di Gela, Donnalisa e i Timpanetti e la Compagnia La Girandola attraverseranno le vie del centro storico con performance musicali, danze, e animazioni giullaresche; la Compagnia del Vespro Henna offrirà esperienze di living history, con esposizioni di oggetti d’epoca e dimostrazioni di tecniche medievali. Imperdibili anche le dimostrazioni di scherma storica a cura di Methodos. Dalle 15:30 in poi, le Corde di Luna, quartetto di arpe celtiche, e lo spettacolo di giullaria e arti circensi di Marco Previtera, il “Giullar Ramingo”, incanteranno il pubblico con melodie e acrobazie suggestive. Durante l’intera giornata, saranno disponibili un mercatino medievale, un’arena per i combattimenti, il parco ludico a cura dell’Associazione Madrigale APS con giostre e giochi medievali interattivi, e la “Taverna del Folletto Brillo” per degustare ippocrasso e altre bevande tipiche dell’epoca.

Cerimonia di chiusura alle 18:15 con i saluti istituzionali che chiuderanno simbolicamente il Festival, seguiti da un’ultima dimostrazione di scherma storica e dalla danza col fuoco della Compagnia La Girandola alle 19:30. Il Festival Medievale Itinerante dei Borghi Iblei si conferma così un’occasione unica per scoprire e vivere il patrimonio storico dei borghi iblei, tra rievocazione storica e spettacoli emozionanti. L’evento è aperto a tutti, con attività per grandi e piccini, per una giornata all’insegna della cultura e della tradizione.