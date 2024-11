Roma – “Da mellilese e da senatrice della Repubblica esprimo la piena solidarietà al sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, preso di mira ieri, per i toni offensivi e lesivi a lui rivolti, durante un’assemblea sindacali che ieri si è svolta per discutere il ridimensionamento di Eni Versalis. Credo che in un momento così delicato per i lavoratori del nostro territorio, è fondamentale che le istituzioni si uniscano a sostegno di iniziative concrete che garantiscano sicurezza e stabilità, come tra l’altro fatto dal sindaco Carta nella sua veste di Presidente della Commissione Ambiente e Territorio all’Ars.

Condivido l’invito a Eni Versalis che apre al dialogo istituzionale per fornire rassicurazioni immediate alle famiglie e agli operatori coinvolti. Adesso urge riaffermare l’importanza di un confronto rispettoso e costruttivo per il bene dei cittadini e dello sviluppo sostenibile del nostro territorio. Non siano lesi i diritti dei lavoratori e delle rispettive famiglie coinvolte, che difenderò in tutte le sedi, mantenendo toni che seppure animati, devono essere consoni e rispettosi di tutti”. Lo dichiara la senatrice e segretaria d’aula di Forza Italia, Daniela Ternullo.