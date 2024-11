Saranno celebrati domani, sabato 2 novembre 2024, alle ore 15, nella chiesa Cristiana Evangelica di viale Grimaldi, nel quartiere Librino, i funerali di Mario Giannino (in foto), l’incolpevole giovane etneo di appena 19 anni rimasto convolto in un grave incidente occorso in Città, lungo via Plebiscito, giovedì 24 ottobre 2024, e poi deceduto alle tre del mattino di domenica 27 ottobre al Policlinico di Catania, dov’era stato appena trasferito dall’ospedale San Marco per l’improvviso aggravarsi delle sue condizioni.

Il ragazzo viaggiava come passeggero su un ciclomotore condotto da un amico che, a un incrocio di via Plebiscito, sarebbe entrato in collisione con una vettura il cui conducente, immettendosi sulla strada principale, avrebbe mancato la precedenza. A causa dell’impatto è stato sbalzato dal mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Pur avendo riportato traumi seri, tra cui la frattura di un femore, per ridurre la quale è stato anche sottoposto a un intervento chirurgico, inizialmente il quadro clinico del diciannovenne, ricoverato all’ospedale San Marco e del tutto cosciente, non sembrava così allarmante, tanto che i suoi cari erano certi che potesse farcela. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, tuttavia, la situazione in poche ore è precipitata, le difficoltà respiratorie che Giannino aveva manifestato fin dall’inizio si sono accentuate, e a nulla è valsa la disperata corsa dal San Marco verso il più attrezzato Policlinico.

Intanto il Pubblico Ministero a cui è stato affidato il procedimento penale sulla morte del ragazzo, la dott.ssa Magda Guarnaccia, ha dato il nulla osta alla sepoltura e i congiunti della vittima hanno così potuto fissare la data dei funerali, che saranno partecipatissimi: Mario Giannino, che aveva già maturato le prime esperienze di lavoro e che, tra le altre, coltivava la grande passione per i cavalli, era conosciutissimo e ben voluto in città, dove il suo triste destino ha destato profonda e unanime commozione.

Il giovane lascia in un dolore immenso i genitori, due fratelli e una sorella i quali, per essere assistiti, attraverso il consulente per la Sicilia Giuseppe Nocita, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, con la collaborazione dell’avv. Laura Milazzo Sanfilippo, del foro di Catania.

La famiglia Giannino chiede con forza all’autorità giudiziaria non solo che vengano accertate la dinamica, le cause e tutte le responsabilità dell’incidente che ha determinato la tragedia, ma che sia fatta piena luce anche sulla correttezza e la tempestività delle cure prestate al paziente al San Marco, non riuscendo a capacitarsi dell’improvviso e inaspettato, fatale epilogo. Per questo Studio3A, oltre che i propri esperti ingegneri cinematici per ricostruire il sinistro, metterà a disposizione dei propri assistiti, nell’ambito dell’inchiesta che porterà avanti la Procura, anche un consulente tecnico medico legale per il vaglio di tutte le cartelle cliniche.