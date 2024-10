Ragusa – “Io non ho mai chiesto un assessorato per me, avevo chiesto soltanto ai vertici di Sud chiama Nord una maggiore considerazione e dignità nei miei confronti oltre che un forte segno di discontinuità”. Lo dice il consigliere comunale Saverio Buscemi in controreplica a quanto dichiarato dal coordinatore regionale di ScN Danilo Lo Giudice. “Chi afferma il contrario sa di dire una falsità e si qualifica per questo – aggiunge Buscemi – D’altronde, basterebbe soltanto chiedere al sindaco Cassì come stanno le cose e cioè se, nelle interlocuzioni che stiamo avendo da quando ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da Sud chiama Nord, ho mai avanzato per il sottoscritto una richiesta simile.

Vero è, invece, che ho proposto un deciso cambio di passo e un cambio assessoriale (dal momento che ScN non ha più rappresentanza in aula e considerato che ci sono stati motivi per cui è venuta meno la mia fiducia nei confronti dell’assessore inizialmente indicato) ma mai ho fatto il mio nome né tantomeno è stata mia intenzione di ricoprire, come sostenuto dal coordinatore regionale, entrambi i ruoli di consigliere e assessore. Forse quello che ha sorpreso i vertici di ScN è che possa esistere una persona che non fa battaglie per interesse personale, ma per un’idea di crescita ad uso esclusivo dei cittadini. Nessuna esigenza personale, lo ribadisco, né tantomeno economica mi spinge a chiedere questo cambiamento, ma solo la voglia di dare un senso compiuto allo sforzo e alla dedizione che con il mio gruppo è stato profuso in questi anni”.