Ragusa – La Questura di Ragusa e la Polizia Stradale di Ragusa hanno salutato il Commissario Capo Francesco VONA che ha raggiunto il traguardo della pensione ed ha lasciato il servizio dopo “numerosissimi anni” passati nella famiglia della Polizia di Stato, da ultimo come Funzionario presso la Sezione della Polizia Stradale di Ragusa.

Nato a Comiso (RG), il Commissario Capo VONA ha iniziato la sua carriera da Agente nel lontano 1985 quando è entrato a far parte della Polizia di Stato e dopo un lungo periodo trascorso a Palermo presso la Questura, arriva a Ragusa nel 1992 assegnato alla Sezione della Polizia Stradale dove presta servizio presso responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria fino al 2004.

Nel 2004 viene assegnato al Distaccamento della Polizia Stradale di Vittoria ricoprendo l’incarico di Comandante fino al 2019.

Nel 2019 dopo avere superato il concorso interno per Commissario della Polizia di Stato viene promosso Commissario e assegnato alla Sezione Polizia Stradale di Ragusa dove ha assunto l’incarico di Vice Comandante.

E’ stato un momento delicato e di grande commozione ed il Questore della Provincia di Ragusa Dr. Vincenzo Trombadore, ha ricordato l’attaccamento al dovere e l’alta professionalità di Francesco VONA, stimato da tutti i colleghi, sia come persona che come poliziotto che non si è mai tirato indietro davanti ad un servizio o ad un’attività improvvisa, non facendo mai mancare la sua collaborazione e disponibilità a tutti i colleghi, in particolar modo alla Sezione della Polizia Stradale dove ha svolto servizio in modo esemplare, grazie anche alle competenze acquisite sul campo in tanti anni di lavoro.

Tantissimi i colleghi che hanno ricordato gli episodi dei tanti anni passati insieme in questa provincia, sottolineando l’importanza dell’amicizia e dell’affetto che si viene a creare tra colleghi, rapporti che vanno oltre l’ordinario servizio.

Il Questore ha rivolto al Commissario Capo VONA sentite parole di gratitudine per aver dedicato la sua vita al servizio dello Stato e della collettività.

Al “sempre collega” Francesco VONA vanno i migliori auguri di una splendida pensione da parte di tutti i colleghi della Polizia di Stato.