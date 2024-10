Ribera – Un pranzo solidale verrà organizzato il prossimo 10 novembre in occasione della Festa dell’Amicizia, la kermesse organizzata dalla DC, dall’8 al 10 novembre a Ribera, in provincia di Agrigento. Il pranzo, al quale parteciperà anche il segretario nazionale del partito, Totò Cuffaro, si terrà alle ore 14 presso il ‘Parco degli Aranci’. “L’iniziativa del comitato della ‘Festa dell’Amicizia’, in collaborazione con Opc Leali, sarà un momento conviviale per socializzare, cantare, ballare e pranzare facendo del bene.

Il ricavato del pranzo di beneficenza, infatti, verrà utilizzato durante le festività del Santo Natale per offrire una giornata d’amore e un pranzo alle persone che vivono in uno stato di povertà estrema”, dichiara l’on. Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars e segretario organizzativo del partito. L’accesso al pranzo sarà consentito solo tramite donazione minima di 50 euro e occorrerà prenotare entro il prossimo 6 novembre. Per garantire la trasparenza dell’iniziativa, le donazioni potranno effettuarsi esclusivamente attraverso la piattaforma Go Found Me, attraverso il link https://www.gofundme.com/f/sostieni-le-famiglie-bisognose-e-chi-e-senza-fissa-dimora?attribution_id=sl:f407ec48-418d-4da2-a24a-26c415e8ac84&lang=it_IT&utm_campaign=fp_sharesheet&utm_medium=customer&utm_source=copy_link