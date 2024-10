Modica – Il Commissariato di Polizia di Stato di Modica ha ulteriormente intensificato nei fine settimana i servizi di controllo del territorio con pattuglie dedicate al centro storico ed alla vasta periferia, sia in colori di istituto, sia con mezzi in borghese. I poliziotti hanno scandagliato la zona della movida modicana ed effettuato numerosi posti di controllo al fine di verificare persone e veicoli, anche a due ruote. L’attenzione è stata rivolta in particolare al corso Umberto I, alla via Grimaldi, alla via Vittorio Veneto ed al viale Medaglie d’oro da un lato, mentre dall’altro sono stati effettuati mirati servizi nelle contrade rurali.

Complessivamente sono state controllati 380 persone, 120 veicoli e 65 soggetti sottoposti a vincoli giudiziari. Nell’ambito di un servizio specifico in zona rurale sono state effettuate perquisizioni locali e personali a seguito delle quali un modicano di 25 anni è stato denunciato per illecita detenzione di munizioni: in sostanza, il ragazzo è stato sorpreso in caso con ben 56 cartucce calibro 16, n. 92 cartucce calibro 12 a pallini, n. 32 cartucce a palla e 6 cartucce calibro 7,65. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la provenienza di simile munizionamento.

Sempre nell’ambito di controlli preventivi ed in materia di armi, la Volante del Commissariato, all’esito di un controllo notturno su strada a carico di alcuni giovanissimi – i quali alla vista degli agenti cercavano di dileguarsi a piedi – sequestrava un bastone telescopico, due coltelli a serramanico ed una mazza, denunciando in stato di libertà alla autorità giudiziaria due di loro per possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

Le armi, ritrovate nell’auto in uso ai due e comunque nella loro piena disponibilità, grazie ad una apposita perquisizione veicolare, sono state sequestrate quale corpo del reato. Uno dei due deferiti annoverava precedenti specifici per reati contro la persona e contro il patrimonio.