Modica – Arriva la prima sconfitta stagionale per il Modica Calcio in un campo ostico come quello della Nebros, alla vigilia si erano già presentate quelle che potevano essere le difficoltà per una trasferta per una squadra che, tuttavia, ha dimostrato di saper dominare il campo ma di non aver avuto dalla propria la dea bendata.

Prima frazione che inizia subito con un Modica propositivo e disposto a far valere il proprio fraseggio anche in un campo ostico come quello della Nebros. La prima grande occasione arriva al 18’ quando Belluso lancia in porta egregiamente Idoyaga, l’attaccante argentino non ci pensa due volte e batte a rete di sinistro centrando la traversa con il pallone che si spegne fuori. Al 22’ ancora un’occasione, questa volta però il pallone messo in mezzo da Maimone non trova nessuno in area pronto a spingerlo dentro. Al 30’ Pontet esce bloccando il pallone su un lancio lungo, Mollica commette un’ingenuità e l’arbitro fischia il calcio di rigore trasformato da Scolaro per il vantaggio di casa dopo aver sofferto per lunghi tratti. Sul finale c’è ancora tempo per un grande inserimento di Cacciola lanciato da Maimone, l’esterno mette il pallone in mezzo e trova Idoyaga che spreca l’appuntamento con il gol da pochi passi.

Nella ripresa il Modica prova in tutti i modi a riprendere il risultato, ci prova al 13’ Idoyaga su punizione ma sfiora il palo e non centra lo specchio. Dieci minuti più tardi è sempre il numero 10 a tentare la conclusione da buona posizione ma il pallone è bloccato da Mittica. Al 30’ Maimone da angolo quasi sorprende l’estremo difensore di casa tirando direttamente in porta e centrando la seconda traversa di giornata per il Modica. Al 35’ l’occasione più importante della ripresa con Maimone che mette un pallone in mezzo per Arquin, la torre rossoblu colpisce di testa da due passi ma manda il pallone alto sopra la traversa. Pochi minuti dopo è sempre l’attaccante francese a provare la conclusione da pochi passi ma risulta debole e imprecisa a gioco fermo per fuorigioco.

Un Modica che ci prova in tutti i modi deve arrendersi ad un rigore concesso e alla sfortuna con una grande mole di occasioni proposte ma non concretizzate, testa subito alla prossima in casa che vedrà gli uomini di Ferrara impegnati contro il Real Siracusa.

“C’è molta rabbia per aver perso una partita come questa – dichiara il mister rossoblu Ferrara – Purtroppo era una di quelle domeniche in cui potevamo stare qui due giorni a tirare in porta ma la palla non sarebbe mai entrata. Dispiace per il risultato finale ma ci prendiamo le buone indicazioni di questa gara e voglio fare i complimenti a questi ragazzi, continuiamo a lavorare e crescere. Nelle prossime partite dovremo essere cattivi e vogliosi ma non ho nulla da rimproverare”.

NEBROS – MODICA CALCIO 1-0

Nebros: Mittica, Conti, Spinella, Petrullo, Sciotto, Bontempo, Scolaro, Spanò, Traviglia, Di Vita, De Gaetano. Panchina: Vito, Giaimo, Pontini, Saccà, Molica, Panzarella, Zingales, Noto, Guadagnoli. Allenatore: Francesco Palmeri.

Modica Calcio: Pontet, Mollica, Cacciola, Francofonte, Schembari, Cappello, Maimone, Palmisano, Arquin, Idoyaga, Belluso. Panchina: Calvo, Mallia, Incatasciato, Triolo, Rallo, Kondila, Messina, Susino, Vitelli. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Marcatori: 31’ pt rig. Scolaro (N)