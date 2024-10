Ragusa – Uno spettacolo ricco di suggestioni, di buona musica e di parole speciali e straordinarie. Così l’appuntamento con “La grande assente – Omaggio a Mia Martini” che, sabato sera, al teatro don Bosco, è andato in scena a Ragusa. Si tratta di una data del tour ufficiale per omaggiare una grande artista, spettacolo scritto e diretto dal maestro Paolo Li Rosi che ha saputo coinvolgere il pubblico con grande trasporto, rievocando l’epopea di una speciale interprete della musica italiana alle prese con uno stigma assurdo e che, però, ne ha condizionato la carriera sino al tragico epilogo.

L’impiego dei giovani artisti della fabbrica delle voci dello stesso maestro Li Rosi e la maestria della band che ha accompagnato l’esibizione hanno fatto sì che il concerto, oltre due ore di buona musica, si traducesse nell’espressione più concreta della volontà della famiglia e del manager di Mia Martini che hanno concordato con il maestro Li Rosi, cinque anni fa, la creazione di un format che è stato portato in giro per tutta Italia. L’appuntamento ha fatto registrare il sold out come era già accaduto il sabato precedente con il concerto di Mario Venuti, sempre al Don Bosco. L’iniziativa di sabato rientrava nel contesto delle varie iniziative che l’associazione culturale Cantus Novo sta portando avanti per celebrare il decimo anno di attività e favorire sul territorio ibleo la diffusione della cultura musicale corale per non parlare delle varie masterclass rivolte a coristi, direttori di cori e musicisti.

Lo ha ricordato sul palco il maestro Giovanni Giaquinta, direttore e presidente dell’associazione, assieme al vicepresidente, Carmelo La Porta, e alla responsabile organizzativa, Loredana Toro, che hanno spiegato quale il senso di questo articolato calendario di iniziative. A salutare il pubblico anche il deputato regionale Stefania Campo che ha fatto sì che il calendario di appuntamenti venisse finanziato dall’assessorato regionale Turismo e spettacoli, unitamente al consigliere comunale Sergio Firrincieli che ha illustrato la valenza di questo percorso teso a esaltare la cultura musicale in città. La rassegna “Ragusa InCanto” proseguirà con una serie di eventi di sicuro impatto.