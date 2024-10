Ragusa – Anche per quest’anno la stagione teatrale del Duemila di viale Sicilia a Ragusa consente la possibilità di acquistare i ticket d’ingresso attraverso la carta del docente. Dopo che la misura del bonus è stata rifinanziata per il periodo stagionale 2024-2025, ci sarà, per gli insegnanti, l’opportunità di procedere a occasioni di aggiornamento anche attraverso la visione dei sette spettacoli in cartellone che danno vita a una serie di eventi straordinari con attori di grosso calibro e che confermano, ancora una volta, l’attenzione dell’associazione culturale C&M, con il supporto della Regione e del Comune di Ragusa, per il pubblico ragusano.

Lo testimonia, se ce ne fosse di bisogno, la presenza di protagonisti di rango come Francesco Pannofino, Angela Finocchiaro, Sergio Rubini, Arturo Brachetti, Paolo Calabresi, Enrico Guarneri, Pippo Pattavina e Alessio Boni che si alterneranno sul palco della confortevole struttura ragusana con una serie di rappresentazioni tra le più gettonate del circuito teatrale italiano. Si comincia il 22 novembre con Francesco Pannofino. “La nostra rassegna – dichiara il direttore artistico della kermesse, Carlo Nobile – punta a catturare l’attenzione degli appassionati del teatro d’autore ma anche di chi, essendo neofita, vuole immergersi in un’esperienza assolutamente totalizzante. Proprio perché crediamo nel cartellone che abbiamo allestito, è stato naturale predisporre un nuovo botteghino che potete trovare in via Roma 168, quindi nel cuore della città, aperto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì.