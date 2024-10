Ispica – C’è anche Ispica tra i Comuni che hanno ottenuto finanziamenti urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eventi metereologici estremi. Finanziati in vari comuni alcuni interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani, nonché nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022 nei territori dei comuni di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani.”

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1067 del 05.02.2024

I finanziamenti, assegnati dal Dirigente generale della Protezione Civile Siciliana, Salvo Cocina, riguardano i seguenti comuni:

Balestrate (PA)

Finanziamento e Nomina soggetto attuatore per Intervento “Esondazione del torrente Calatubo, interruzione viabilità, abitazioni isolate ed impossibilità di raggiungere area boschiva”. Importo dei lavori: € 220.000,00.

Ispica (RG)

Finanziamento e nomina soggetto attuatore: Lavori di ”Messa in sicurezza del fronte roccioso – Strada Barriera”, Importo dei lavori: € 250.000,00.

Castelvetrano (TP)

Finanziamento e nomina soggetto attuatore per interventi presso il Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria. Importo dei lavori; € 1.700.000,00.

Fiumedinisi (ME)

Finanziamento e Nomina soggetto attuatore per lavori di “Ripristino e messa in sicurezza alcuni tratti di strade comunali extraurbane”. Importo dei lavori: €. 311.614,00.

Monforte San Giorgio (ME)

Finanziamento e Nomina Soggetto Attuatore per “Lavori ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione comunale danneggiato dagli eventi del 3 dic. 2022”. Importo dei lavori: € 70.000,00 (Euro settantamila/00).

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 976 del 22.03.2023 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e il 3 dicembre 2022 nel territorio della città Metropolitana di Messina” . Rimodulazione Piano interventi ex art. 1 c. 3 e 5 dell’O.C.D.P.C. 976/2023, (articolo 25, comma 2, lettere a, b) c) e d) del decreto legislativo n. 1/2018, Approvazione DPC prot. 43635 del 02.09.24.

Terme Vigilatore (ME)

Finanziamento e Nomina Soggetto Attuatore interventi: Intervento lettera b) priorità 1 – Cod. 976_97 – “Lavori di demolizione e ricostruzione solettone carrabile danneggiato dagli eventi sulla saia tombata denominata “Urno”. Importo dei lavori € 80.000,00;

– “Lavori di ricostruzione argine saia Aretusa /Maceo, mediante scavo per getto fondazione, casseforme per getto in opera di calcestruzzo armato e posa in opera di tubo autoportante sotto strada provinciale per ampliamento sbocco a mare”. Imporo dei lavori: € 180.000,00;

– “Lavori di ricostruzione muro crollato, mediante scavo per getto fondazione, casseforme per getto in opera di calcestruzzo armato e regimentazione delle acque della Saia Mollerino sotto il ponte”. Importo dei lavori: € 55.000,00;