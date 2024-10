Ragusa – L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea quali sono le novità che fanno riferimento all’autorizzazione concernenti l’installazione di strumenti di controllo da parte di un soggetto diverso dal datore di lavoro.

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con interpello n. 7020 del 25 settembre 2024, fornisce indicazioni in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi, ex articolo 4, Legge n. 300/1970, qualora risulti che il datore di lavoro istante non è il titolare dei dati acquisiti dai sistemi per i quali si chiede autorizzazione in quanto il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione di tali dati sono invece riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e quindi come tale estraneo all’istanza, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale (ad esempio società committente nell’ambito di un contratto di appalto, franchising) con il medesimo istante.

“L’Ispettorato, sottolineando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che ricadono in tale casistica le richieste di installazione di sistemi Gps sui veicoli di proprietà di una società “vettore”, che opera per conto di un committente – chiariscono dal consiglio direttivo di Ebt Ragusa presieduto da Gregorio Lenzo – ha precisato che, in tal caso, non è possibile rilasciare l’autorizzazione, ai sensi del citato articolo 4, nelle ipotesi in cui il titolare dei dati acquisiti non coincida con il datore istante ma sia un soggetto terzo estraneo al rapporto di lavoro”. Ulteriori informazioni nella sede dell’Ebt in via Roma 122 al numero di telefono 0932.622522.