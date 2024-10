Il vortice ciclonico di matrice afro mediterranea presente tra lo stretto di Sicilia e la Tunisia, e che ha portato forte maltempo oggi sui settori jonici del messinese, continuerà anche per la giornata di domani, 22 ottobre, portando instabilità anche intensa soprattutto sui settori orientali e occidentali, con prime precipitazioni in nottata in buona parte dell’isola. Lo annunciano le previsioni meteo di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia.

Ecco nel dettaglio le previsioni meteo di Marco Gelfo per domani: il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni sparse in tutta l’isola, con possibilità di temporali forti (non come la giornata odierna) ancora sui settori nord jonici e versanti occidentali, altrove precipitazioni sparse di debole/moderata intensità. Dal pomeriggio residue piogge sui settori di ponente, nord orientali, Canale di Sicilia. In serata tempo in miglioramento anche se rimarrà della variabilità in tutta la regione, schiarite più ampie sulle zone nord joniche. Le temperature saranno stazionarie. I Venti soffieranno orientali deboli o moderati, fino a tesi sul canale di Sicilia. I mari risulteranno generalmente mossi, molto mossi lo stretto di Sicilia e lo Ionio.

Maltempo in Sicilia: il bollettino della Protezione Civile della Sicilia

Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani 22 ottobre un’allerta gialla nei settori ionici della Sicilia ed in particolare da Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Ecco cosa dice il bollettino: si prevede il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.