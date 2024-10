Santa Croce Camerina – Mettere al centro le buone pratiche per promuovere la sostenibilità ambientale attraverso la costituzione delle Comunità Energetiche, analizzando in particolare alcuni casi di studio. E’ l’obiettivo dell’evento, in programma giovedì 24 ottobre a Santa Croce, nella biblioteca comunale, dalle ore 19, dal titolo “Le Comunità energetiche rinnovabili”.

Sono previsti gli interventi istituzionali del sindaco Giuseppe Dimartino, che illustrerà l’iter avviato per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile a Santa Croce e del sindaco di Ferla Michelangelo Giansiracusa, il quale racconterà i vari passaggi che hanno portato alla prima comunità energetica siciliana “CommOnLight” nata nel Comune aretuseo grazie a una partnership con l’ateneo di Catania.

Inoltre, saranno approfonditi gli aspetti tecnici e ambientali, grazie agli interventi dell’architetto Gaudenzio Occhipinti, dirigente del Comune di Santa Croce e dell’ingegnere Raffaele Giannone, Energy Manager del Comune e dell’ingegnere Giuliano Guccione, espero di Comunità energetiche rinnovabili.

“Già dall’inizio del mio insediamento – spiega il sindaco Dimartino – abbiamo avviato la fase iniziale per la costituzione, a Santa Croce, di una Comunità Energetica Rinnovabile. Siamo in un momento in cui la transizione energetica e la sostenibilità ambientale sono al centro delle nostre azioni e l’avvio dell’iter per la Comunità Energetica ci dà la possibilità di ottenere un modello rivoluzionario di produzione, consumo e condivisione di energia rinnovabile in grado di unire l’ente locale alle imprese ed ai cittadini. In una fase in cui anche i costi dell’energia – sia per i Comuni sia per i privati – aumentano e “pesano” sempre più guardiamo quindi ai benefici ambientali, economici e sociali delle Comunità Energetiche.

Il nostro Comune farà la sua parte e – sotto il versante della sostenibilità ambientale – sta procedendo all’efficientamento energetico degli immobili comunali, delle scuole, della pubblica illuminazione con l’installazione di oltre 200 kw/h di impianti fotovoltaici sugli edifici comunali. Il convegno, con presenze qualificanti, rappresenterà la possibilità di coinvolgere la collettività e informarla sulle opportunità derivanti dalle Comunità Energetiche che, inoltre, consentono di poter accedere ai bandi riservati allo sviluppo di fonti di energia rinnovabile”.