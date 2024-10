Un tragico incidente ha sconvolto la comunità dei surfisti e gli appassionati di sport estremi. Giulia Manfrini, influencer 36enne originaria di Venaria Reale (Torino), ha perso la vita mentre praticava surf nelle acque delle Isole Mentawai, in Indonesia. L’incidente è avvenuto sull’isola di Pulau Masokut, considerata un vero paradiso per i surfisti di tutto il mondo.

Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità locali, Giulia è stata colpita al petto da un pesce spada che è improvvisamente saltato fuori dall’acqua. La ferita inflitta dal pesce, profonda almeno cinque centimetri, si è rivelata fatale. Nonostante Giulia abbia chiesto aiuto a due persone presenti sul posto e sia stata trasportata d’urgenza al Pei Pei Pasakiat Taileleu Medical Center, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Le autorità locali stanno lavorando per il rientro della salma in Italia. Il trasferimento avverrà dal centro medico all’aeroporto di Padang, da dove la salma sarà rimpatriata.

Chi era Giulia Manfrini

Giulia Manfrini era una personalità molto conosciuta nel mondo dello sport e sui social media, dove era seguita da una vasta comunità di appassionati. Originaria di Venaria Reale, si era laureata in Giurisprudenza all’Università di Torino e, da qualche tempo, si era trasferita in Portogallo, attratta dalla sua passione per il mare e il surf.

Amante degli sport fin da bambina, Giulia aveva iniziato la sua carriera sportiva come maestra di sci e snowboard, partecipando a tre edizioni delle Universiadi invernali. Negli anni successivi, il surf aveva conquistato il suo cuore, portandola a viaggiare per il mondo e a fondare un’agenzia di viaggi specializzata in vacanze sportive. Grazie al suo impegno sui social, era diventata un punto di riferimento per la comunità dei surfisti italiani.

La reazione della comunità e delle autorità

La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti non solo la famiglia e gli amici, ma anche la comunità di Venaria Reale, dove Giulia era cresciuta. Il sindaco Fabio Giulivi ha espresso il cordoglio di tutta la città, affermando: “Siamo sconvolti e ci sentiamo impotenti di fronte a una tragedia così improvvisa che ha strappato Giulia alla vita”. Anche la madre, medico di famiglia, e il padre, avvocato, sono stati informati del drammatico incidente nella tarda mattinata di oggi.

Le Isole Mentawai, dove è avvenuto l’incidente, sono una delle mete turistiche internazionali più apprezzate dagli appassionati di surf. La zona, soprannominata Bumi Sikerei, è considerata uno dei migliori posti al mondo per cavalcare le onde, tanto da attirare surfisti da tutto il mondo. Tuttavia, questo non è il primo incidente fatale nella zona: lo scorso giugno, un surfista americano, Erick Robert Soreker, ha perso la vita nelle acque di South Pagai.

Un addio prematuro

Giulia Manfrini lascia un grande vuoto nella sua famiglia e tra tutti coloro che l’hanno conosciuta e seguita. La sua passione per lo sport, la sua energia e il suo spirito avventuroso rimarranno impressi nella memoria di chi l’ha apprezzata sia nella vita reale che sui social.