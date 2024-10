Ragusa – Anche quest’anno, giovedì 17 ottobre ha fatto tappa a Marina di Ragusa la campagna di Legambiente “Puliamo il Mondo”, il cui tema quest’anno è “Per un clima di pace”, volendo sottolineare l’importanza sia della questione climatica che della necessità di pace tra le popolazioni e di risoluzione dei conflitti armati in corso. La tappa di Marina di Ragusa è stata organizzata dal circolo di Legambiente “Il Carrubo” di Ragusa, rappresentato dal presidente Angelo Rinollo, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “S.QuasimodoM.Ventre” i cui alunni, guidati dai docenti in servizio con il coordinamento della prof. Giusy Nicolini, hanno ripulito i giardini pubblici antistanti il plesso scolastico sito in via Portovenere, e il cortile stesso del plesso.

All’iniziativa hanno partecipato attivisti delle associazioni RagusAttiva (tra cui il presidente Gianni Carfì e alcune associate), e UISP IBLEI Aps (rappresentata da Maurizio Buggea con alcuni ragazzi del servizio civile). Il materiale necessario alla pulizia (guanti, pinze, cappellini, pettorine) è stato fornito da Legambiente, grazie anche al contributo di uno sponsor nazionale (COOP, che ha fornito anche le magliette) e di uno locale (l’agenzia Marina Immobiliare). I sacchi per raccogliere i rifiuti sono stati messi a disposizione da RagusAttiva e UISP IBLEI Aps. Grande soddisfazione per la buona riuscita dell’iniziativa è stata espressa dagli organizzatori, dai docenti e dalle associazioni partecipanti.

“Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, molti di loro si sono meravigliati per la grande quantità di rifiuti abbandonati, spesso anche in vicinanza dei cestini per la raccolta differenziata, e hanno compreso l’importanza di mantenere pulito e di educare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente” ha commentato il presidente del circolo Legambiente “Il Carrubo” Angelo Rinollo.