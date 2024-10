La dieta chetogenica è sempre più popolare, soprattutto tra atleti e chi pratica attività fisica a livello agonistico. Questo regime alimentare è basato sull’assunzione di alimenti ricchi di grassi e proteine, con l’obiettivo di favorire la perdita di peso, mantenere la massa muscolare magra e arrivare a perdere fino a 3 kg a settimana. Molti hanno già sperimentato i suoi benefici, scopriamo insieme come funziona la dieta chetogenica e un esempio di menù settimanale.

Come Funziona la Dieta Chetogenica

La dieta chetogenica si basa sulla riduzione drastica dei carboidrati a favore di grassi e, in misura minore, di proteine ​​. L’obiettivo è indurre il corpo in uno stato di chetosi , un processo in cui l’organismo brucia i grassi come principale fonte di energia, invece del glucosio derivato dai carboidrati. Solitamente, per raggiungere questo stato, l’apporto di carboidrati deve essere mantenuto sotto i 50 grammi al giorno .

Durante la chetosi, il corpo utilizza i corpi chetonici , molecole prodotte dal fegato, come energia alternativa al glucosio. La dieta chetogenica, oltre a favorire la perdita di peso, aiuta a ridurre l’appetito e aumentare la sazietà , facilitando così il raggiungimento degli obiettivi di dimagrimento.

Regole Base della Dieta Chetogenica

Grassi : circa il 75% dell’apporto calorico giornaliero.

: circa il 75% dell’apporto calorico giornaliero. Proteine : circa il 20% dell’apporto calorico.

: circa il 20% dell’apporto calorico. Carboidrati : massimo 5% dell’apporto calorico.

Alimenti consentiti nella dieta chetogenica

Uova : meglio se pastorizzate. Pollame : pollo, tacchino. Pesce grasso : salmone, sgombro, tonno, aringa. Carne : manzo, cervo, maiale grass fed. Latticini : yogurt, burro, formaggi grassi come mozzarella e formaggio di capra. Grassi buoni : olio d’oliva, olio di cocco. Avocado : ricco di grassi sani. Verdure non amidacee : broccoli, peperoni, pomodori, funghi. Noci e semi : mandorle, semi di chia, semi di zucca. Condimenti : sale, pepe, succo di limone, spezie.

Alimenti da evitare

Carboidrati raffinati : pane, pasta, riso. Dolci e zuccheri : gelati, sciroppi, caramelle. Bevande zuccherate : succhi di frutta, soda, bevande energetiche. Verdure amidacee : patate, mais, zucca. Frutta ad alto contenuto di zuccheri : banane, uva, ananas. Alcolici : birra, cocktail zuccherati. Cibi trasformati e grassi malsani : margarina, oli vegetali come quello di mais, fast food.

Esempio di Menù Settimanale della Dieta Chetogenica

Lunedì

Colazione : Latte intero con 4 fette biscottate.

: Latte intero con 4 fette biscottate. Spuntino : 10g di noci.

: 10g di noci. Pranzo : Merluzzo bollito con verdure e mezza mela.

: Merluzzo bollito con verdure e mezza mela. Spuntino : Formaggio magro.

: Formaggio magro. Cena : Petto di pollo alla piastra con broccoli.

Martedì

Colazione : Yogurt magro con crusca d’avena.

: Yogurt magro con crusca d’avena. Spuntino : 10g di mandorle.

: 10g di mandorle. Pranzo : Due uova sode con melanzane grigliate.

: Due uova sode con melanzane grigliate. Spuntino : 2-3 fette di fesa di tacchino.

: 2-3 fette di fesa di tacchino. Cena : Tonno al naturale con insalata.

Mercoledì

Colazione : Tè verde con semi di zucca.

: Tè verde con semi di zucca. Spuntino : Yogurt magro.

: Yogurt magro. Pranzo : Hamburger magro alla griglia con insalata.

: Hamburger magro alla griglia con insalata. Spuntino : Frutta secca.

: Frutta secca. Cena : Sgombro con fagiolini bolliti e pomodorini.

Giovedì

Colazione : Latte intero o tè verde.

: Latte intero o tè verde. Spuntino : Un pezzo di parmigiano.

: Un pezzo di parmigiano. Pranzo : Insalata di polpo.

: Insalata di polpo. Spuntino : Yogurt magro.

: Yogurt magro. Cena : Tacchino grigliato con pomodori all’insalata.

Venerdì

Colazione : Succo d’arancia e frutta secca.

: Succo d’arancia e frutta secca. Spuntino : Una manciata di mandorle.

: Una manciata di mandorle. Pranzo : Alici marinate con verdure grigliate.

: Alici marinate con verdure grigliate. Spuntino : Yogurt intero.

: Yogurt intero. Cena : Sgombro con carciofi bolliti.

Sabato

Colazione : Yogurt intero con cioccolato fondente.

: Yogurt intero con cioccolato fondente. Spuntino : Mandorle e tè verde.

: Mandorle e tè verde. Pranzo : Fiocchi di latte con insalata di pomodori.

: Fiocchi di latte con insalata di pomodori. Spuntino : Panino con carne magra di tacchino.

: Panino con carne magra di tacchino. Cena : Filetto di cavallo con verdure a piacere.

Domenica

Colazione : Latte parzialmente scremato e panino con prosciutto crudo.

: Latte parzialmente scremato e panino con prosciutto crudo. Spuntino : Pezzo di parmigiano.

: Pezzo di parmigiano. Pranzo : Carne di vitello con verdure e mezza mela.

: Carne di vitello con verdure e mezza mela. Spuntino : Yogurt bianco magro.

: Yogurt bianco magro. Cena : Alimento proteico a scelta (carne, affettati, pesce).

La dieta chetogenica, se seguita correttamente, può essere una soluzione efficace per perdere peso e migliorare il benessere generale. Tuttavia, è fondamentale personalizzare il piano in base alle esigenze del proprio corpo e, se necessario, consultare un medico o un nutrizionista prima di iniziare. Nota: Questo articolo ha solo scopo informativo e non sostituisce il parere di un medico.