Ragusa – Diversi gli allagamenti e i danni registrati a Ragusa dal forte maltempo delle ultime ore che si è abbattuto nel territorio ibleo. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa sono al lavoro in via Roma ed in altre vie, nel cuore del centro storico cittadino, dove si sono allagati alcuni negozi.

Altri problemi legati allo stesso motivo lungo la parte di via Sant’Anna che fa ad angolo con la stessa via Roma. L’acqua prorompente proveniente da alcuni balconi è entrata in alcune abitazioni creando anche in questo caso degli allagamenti interni agli appartamenti.