L’influenza australiana, un ceppo virale che ha colpito duramente l’Australia durante l’inverno, sta destando preoccupazione anche in Italia. Molti si chiedono quando arriverà il picco, quali sono i sintomi e come proteggersi. Ecco i consigli degli esperti.

L’influenza australiana e l’allarme del Virologo Matteo Bassetti

Secondo Matteo Bassetti, virologo e direttore del reparto malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, l’influenza potrebbe colpire in anticipo quest’anno. Il virologo sottolinea il rischio della diffusione del ceppo H3N2, responsabile dell’influenza australiana, che in Oceania e Sud America ha provocato forme gravi di malattia.

In Italia l’allarme è alto. Il consiglio di Bassetti è chiaro: vaccinarsi il prima possibile, soprattutto per le persone fragili e anziane. La campagna vaccinale è già partita, e il mese di ottobre è fondamentale per proteggere i soggetti più a rischio.

Quando arriverà il picco dell’influenza?

Le previsioni indicano che il picco dell’influenza australiana potrebbe coincidere con le festività natalizie. Tuttavia, un numero significativo di casi potrebbe manifestarsi già prima dell’inverno, a causa della maggiore trasmissibilità del ceppo H3N2.

I sintomi dell’influenza australiana

I sintomi dell’influenza australiana sono simili a quelli dell’influenza stagionale tradizionale, ma possono essere più intensi. Tra i principali sintomi troviamo:

Febbraio superiore a 38°C

Tosse e raffreddore

Occhio aguzzi

Dolori muscolari e articolari

Il ceppo H3N2, analizzato in Australia, ha dimostrato di poter causare forme gravi della malattia, aumentando la necessità di ospedalizzazione, soprattutto per le persone più vulnerabili. Questa stagione influenzale è considerata una delle più aggressive degli ultimi dieci anni.

Come prevenire il contagio: i consigli degli esperti

L’influenza si trasmette principalmente per via aerea, ma il virus può sopravvivere sulle superfici per diverse ore. Oltre alla vaccinazione, gli esperti raccomandano di adottare misure preventive come:

Igiene delle mani : Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o usare soluzioni disinfettanti.

: Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o usare soluzioni disinfettanti. Uso di mascherine : Indossare mascherine nei luoghi affollati, soprattutto per le persone fragili o anziane.

: Indossare mascherine nei luoghi affollati, soprattutto per le persone fragili o anziane. Evitare contatti stretti : Ridurre il rischio di contagio evitando contatti ravvicinati con persone influenzate.

Prepararsi adeguatamente con queste precauzioni e seguire le raccomandazioni vaccinali è essenziale per affrontare al meglio la stagione influenzale imminente.