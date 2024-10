Vittoria – “Gli episodi accaduti in questi ultimi giorni a Vittoria nella centralissima via Cavour, dove alcuni bambini sono stati investiti da monopattini, impongono la necessità di adottare da subito un giro di vite per quanto concerne l’applicazione delle ordinanze già in vigore. E’ un problema serio che occorre porre da subito in attenzione alla luce di quanto accaduto proprio di recente. Ci aspettiamo delle risposte urgenti perché non si debba ripetere più quello che è accaduto, con conseguenze che, tra l’altro, potrebbero risultare ancora più gravi di quelle già registrate”.

E’ il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, a denunciarlo mettendo, tra l’altro, in evidenza le problematiche dell’ordine pubblico e della sicurezza che continuano a interessare da vicino la strada in questione, un tempo salotto buono di Vittoria. “Deve ritornare a esserlo anche adesso – sottolinea Pelligra – ma sono indispensabili strategie mirate. E’ chiaro che così non si può andare avanti. La via Cavour di un tempo non esiste più. E quei negozi che ancora resistono lo fanno a dispetto di numerosi sacrifici economici.

Se poi a tutto questo si unisce la sommatoria di una serie di atteggiamenti sprezzanti, chiaramente vandalici, che mettono decisamente a rischio l’incolumità dei passanti, è chiaro che ci sarà un allontanamento da parte della cittadinanza. Quindi, intanto, da subito, ci si organizzi per fare rispettare le regole. E poi si pianifichi il futuro coinvolgendo gli esercenti e le associazioni di categoria”.