Un vortice ciclonico si sta formando sul Mediterraneo, portando maltempo intenso in Sicilia. Da oggi, venerdì 18 ottobre, forti piogge interesseranno tutte le province dell’isola, inclusa Ragusa, come confermano le previsioni meteo di Marco Gelfo de “Il Mio Meteo Sicilia”. Il maltempo secondo gli ultimi aggiornamenti meteo sarà protagonista in Sicilia almeno fino a giorno 22, poi clima più che autunnale e più freddo con piogge. (nella foto pubblicata su Il Mio Meteo Sicilia – Lamma -WRF su base Gfs e reading – sui settori occidentali domani possibili nubifragi e locali alluvioni lampo. Alcuni tratti over 125/150mm. e oltre di accumuli pluviometrici in 24 ore)

Maltempo Intenso in Sicilia

Il maltempo è causato da un cambio repentino della circolazione atmosferica, con un fronte atlantico che raggiungerà l’isola già nella notte tra venerdì e sabato. Le prime precipitazioni saranno avvertite nei versanti meridionali e occidentali della Sicilia. Durante la mattinata, piogge moderate interesseranno tutta l’isola, intensificandosi in serata soprattutto sui settori occidentali, dove potrebbero verificarsi temporali di forte intensità e locali nubifragi.

Nel corso della giornata, le precipitazioni saranno concentrate sui versanti meridionali, occidentali e centrali. In altre aree dell’isola, ci sarà una copertura nuvolosa con piogge sparse. Nel pomeriggio, i fenomeni temporaleschi si estenderanno a tutta la Sicilia, con rovesci sparsi. Nella serata, i temporali più intensi colpiranno i settori occidentali e l’isola di Pantelleria, con possibili nubifragi locali.

Le temperature subiranno un netto calo durante il fine settimana, accompagnate da venti moderati o forti a rotazione ciclonica. I mari saranno molto mossi o agitati, con lo stretto di Sicilia particolarmente pericoloso in serata.

Sabato 19 Ottobre: allerta maltempo

Il maltempo peggiorerà ulteriormente sabato 19 ottobre, quando sono previsti nubifragi e fenomeni alluvionali in varie zone della Sicilia. Le aree più a rischio sono i settori nord-occidentali, sud-orientali e i versanti ionici. Le temperature continueranno a scendere, accompagnate da venti ciclonici forti e mari agitati, che renderanno le condizioni marine proibitive per la navigazione. Per tutto il weekend, è consigliabile prestare massima attenzione alle allerte meteo e seguire gli aggiornamenti per garantire la propria sicurezza.