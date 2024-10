Ragusa – La Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa si appresta a tornare in scena con la 19esima edizione della rassegna “Palchi Diversi”. Anche quest’anno l’avvio ufficiale sarà preceduto da una “Conferenza spettacolo” in doppia replica, a ingresso gratuito con prenotazione, che si terrà presso la suggestiva Maison GoDoT, in via Carducci 265-273 a Ragusa. Sabato 19 ottobre alle ore 20.30, e domenica 20 ottobre alle ore 18.00, i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso presenteranno, insieme agli attori della compagnia, il ricco cartellone della nuova stagione. Durante l’evento, oltre ad avere un’anticipazione sui temi e sugli autori scelti per questa edizione, verrà omaggiata la figura di Franz Kafka, del quale quest’anno ricorre il centenario della morte.

Spazio anche alla satira, a tanta musica e al buon umore, per un assaggio di stagione che come sempre saprà coinvolgere e conquistare gli spettatori. “Siamo impazienti di risalire sul palco con la programmazione 2024/2025 – spiegano Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – Come da tradizione presentiamo il nuovo cartellone degli appuntamenti con una conferenza spettacolo a tema. Sarà un’occasione gioiosa, nella quale teatro, musica e canto si fonderanno per offrire un momento di svago e divertimento”. La serata sarà colorata anche da un momento moda con protagonisti gli abiti di “Beddamatri abbigliamento” di Ragusa e di “Narciso Fashion Store” di Scicli, e sarà allietata da un piccolo aperitivo offerto dal Caffè Sicilia di Ragusa. Seguitissime intanto le “Domeniche d’ottobre” organizzate dalla Compagnia G.o.D.o.T., laboratori-spettacoli interattivi gratuiti guidati dagli attori della compagnia ragusana e rivolti a bambini e ragazzi.

I prossimi appuntamenti saranno domenica 20 ottobre alle ore 11.00 in pazza Poste, e domenica 27 alle ore 11.00 ai Giardini Iblei. Le “Domeniche d’ottobre sono realizzate grazie al sostegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con l’impegno del commissario Patrizia Valenti e del direttore Nitto Rosso. Sono anche partiti i laboratori teatrali junior e senior, corsi volti all’acquisizione di varie competenze, molte delle quali utili sul palco come nella vita quotidiana, come dizione e improvvisazione.