In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa , che si celebra il 18 ottobre , Fondazione Onda ETS organizza la seconda edizione dell’ (H) Open Day Menopausa in collaborazione con oltre 160 ospedali italiani con il Bollino Rosa . L’iniziativa mira a sensibilizzare le donne sui cambiamenti legati alla menopausa ea fornire strumenti per gestire i sintomi a breve termine e prevenire complicanze come malattie cardiovascolari, osteoporosi e demenze.

Importanza della prevenzione in menopausa

Secondo l’indagine “La menopausa nella vita delle donne”, realizzata da Fondazione Onda con Elma Research, il 56% delle donne dichiara di avere un’informazione superficiale sulla menopausa. Le principali fonti di informazioni sono il passaparola (74%) ei siti internet (62%), con una minore interazione proattiva con ginecologi o medici di base.

La menopausa viene vissuta come una fase di grandi cambiamenti dal 73% delle donne intervistate, con disturbi del sonno, vampate di calore e stanchezza come sintomi più comuni. Nonostante l’impatto sulla qualità della vita, circa la metà delle donne non adotta trattamenti per alleviare i sintomi, ritenendoli sopportabili o considerandoli una fase naturale della vita.

Servizi Offerti Durante l'(H) Open Day

Gli ospedali aderenti al network Bollino Rosa offriranno visite gratuite , consulenze specialistiche, esami diagnostici e materiale informativo nelle aree di ginecologia , cardiologia , endocrinologia , diabetologia e altre specialità. Saranno disponibili anche info point , conferenze e la distribuzione dell’opuscolo “Vampate di calore in menopausa: molto più di un disturbo fastidioso”, anche scaricabile online.

Come prenotare i Servizi Gratuiti

Per consultare l’elenco degli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione dei servizi offerti durante l’Open Day, è possibile visitare il sito bollinirosa, dove è possibile selezionare la regione e la provincia di interesse.

Fondazione Onda ETS dal 2007 attribuisce il Bollino Rosa agli ospedali che si distinguono per l’attenzione alla salute femminile, promuovendo un approccio di genere nella programmazione dei servizi clinico-assistenziali.

L’evento è realizzato con il contributo di Astellas e il patrocinio di ALOMAR odv , FEDIOS e SIGO , con il supporto mediatico di Adnkronos , Baby Magazine , Panorama della Sanità , Salutare e Tecnica Ospedaliera.