A Ragusa , il dott. Salvatore Bracchitta , responsabile del Centro di Alta Specializzazione per la Cura della Malattia Emorroidaria e delle Fistole SICCR (Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale), ha tenuto un corso teorico-pratico presso la Clinica del Mediterraneo . L’evento, dedicato a chirurghi specializzati in chirurgia proctologica, ha messo in evidenza nuove tecniche per il trattamento della malattia emorroidaria.

Tecniche innovative per casi complessi

Durante la sessione in sala operatoria, il dott. Bracchitta ha illustrato tre casi clinici complessi , non trattabili con le tradizionali tecniche chirurgiche a causa delle problematiche coagulative dei pazienti, particolarmente fragili. La complessità dei casi ha richiesto soluzioni innovative che superano i limiti delle pratiche tradizionali.

ScleroBanding: nuova frontiera nella cura delle emorroidi

Il focus del corso è stato lo ScleroBanding , una tecnica chirurgica ambulatoriale innovativa che combina la legatura elastica e la scleroterapia. Questo approccio, ideato dal dott. Bracchitta, permette di trattare la patologia emorroidaria in maniera efficace, senza necessità di anestesia generale e con anestesia locale opzionale.

Lo ScleroBanding presenta numerosi vantaggi rispetto agli interventi più invasivi:

Nessun dolore post-operatorio.

Rischio di emorragia pari a zero .

. Rispetto delle strutture anatomiche del canale anale.

Questa tecnica ha già ottenuto importanti riconoscimenti in ambito scientifico internazionale, consolidando il suo ruolo tra le innovazioni più rilevanti nella chirurgia proctologica.

Partecipazione di specialisti da tutta Italia

Il corso ha coinvolto chirurghi provenienti da diverse città italiane, tra cui Palermo, Torino, Catanzaro, Milano, Sassari, Catania , che lavorano in concorsi universitari e ospedalieri. Durante il corso, i partecipanti hanno potuto sperimentare direttamente le procedure ambulatoriali, promuovendo la diffusione di questa tecnica innovativa.

La Clinica del Mediterraneo: eccellenza sanitaria a Ragusa

La Clinica del Mediterraneo si conferma come una realtà di eccellenza sanitaria a Ragusa, sempre all’avanguardia nell’adozione di tecniche mediche innovative. Con iniziativa come questa, la clinica si pone come un punto di riferimento nel miglioramento dei servizi sanitari a livello nazionale, contribuendo alla diffusione di pratiche chirurgiche all’avanguardia.

La nuova tecnica ScleroBanding rappresenta un passo avanti significativo nel trattamento della malattia emorroidaria, garantendo soluzioni sicure e meno invasive per i pazienti, posizionando la Clinica del Mediterraneo tra i centri leader del settore.