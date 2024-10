Scicli – “Come rappresentanti istituzionali abbiamo il dovere di lottare per salvaguardare i nostri monumenti, testimonianze di un passato che non c’è più. La Fornace Penna rientra a pieno titolo in questa categoria ed è per questo che, dopo essere stata acquistata dalla Regione lo scorso mese di febbraio ed in attesa che venga ultimato il suo transennamento, ho sollecitato il dirigente generale dell’Assessorato ai Beni Culturali, Ing. Mario La Rocca che con grande disponibilità nelle prossime ore emanerà il decreto di finanziamento per la concessione della somma di 25 mila euro per i lavori urgenti di messa in sicurezza delle tre finestre bifore del terzo livello la cui colonnina centrale si è assottigliata a tal punto da essere ridotta a pochissimi centimetri quadrati.

Un suo crollo provocherebbe un effetto a catena con danni strutturali irreparabili per la struttura”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate commenta l’interlocuzione avuta nella giornata di lunedì con il dipartimento regionale dei beni culturali circa i fondi che serviranno ad intervenire immediatamente prima che il maltempo invernale spazzi via completamente lo straordinario esempio di archeologia industriale. “Ringrazio per la celerità e per aver preso a cuore il problema la sovrintendenza di Ragusa nella persona del dott. Demarco ed il geometra Giunta che ha subito individuato la serietà della situazione. Ho seguito da vicino il sopralluogo perché da modicano ci tengo tantissimo a questa struttura che rappresenta un simbolo del nostro territorio.

In questi giorni sta per essere completata la sua recinzione in modo da evitare che estranei si possano intrufolare mettendo anche a rischio la loro incolumità. Dopo di che inizierà l’iter per i lavori strutturali più importanti che la metteranno al sicuro dalle intemperie e dai danni del tempo per gli anni a venire”.