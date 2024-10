Scicli – Confeserfidi prosegue il suo percorso internazionale con una nuova tappa europea, presente a un importante incontro a Varsavia. Questo evento ha rappresentato un momento di confronto a livello continentale, dove l’entusiasmo per le sfide future si è unito al consolidato successo delle iniziative già avviate. Durante l’incontro, Confeserfidi ha presentato i progressi del progetto GreenShift: finanziare i microimprenditori per un futuro sostenibile. Il progetto mira a sensibilizzare gli imprenditori siciliani sulle criticità legate al cambiamento climatico e alla crisi energetica, sottolineando l’importanza di adottare pratiche commerciali sostenibili. GreenShift è finanziato dalla Commissione Europea attraverso la sezione Occupazione e Innovazione Sociale (EaSI) del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

L’obiettivo principale del progetto, che si inserisce nel più ampio Transform Together Fund, è quello di sostenere attori del settore finanziario attraverso il finanziamento di approcci e progetti innovativi, incentrati su sostenibilità ambientale e digitalizzazione. A Varsavia, nel corso del mid-term meeting, è emerso come molte imprese siciliane, grazie al sostegno di Confeserfidi, stiano progressivamente adottando pratiche aziendali più sostenibili, non solo in ambito economico ma anche in termini di governance e impatto sociale sul territorio.

“Il progetto – spiega la dottoressa Consuelo Pacetto – risponde alle nuove esigenze di mercato, che sempre più premiano la filiera sostenibile, e si allinea alle aspettative sociali e ambientali sostenute dalla Comunità Europea. L’appuntamento a Varsavia ci ha offerto l’opportunità di presentare le nostre best practices in ambito di consulenza aziendale. Sono attività di mentoring e tutoring nell’ambito ESG e della finanza sostenibile. Questo approccio deriva da un’accurata pianificazione iniziale e dalla successiva realizzazione di prodotti finanziari e garanzie sostenibili”.

Guardando al futuro, Confeserfidi ha diversi progetti in fase di sviluppo a breve, medio e lungo termine. “Abbiamo scelto di puntare sulla crescita sostenibile, sia a livello aziendale che nell’implementazione di nuovi strumenti finanziari. Il nostro obiettivo è sostenere le imprese che condividono questa visione, poiché è evidente che questa sarà la strada del futuro per chi vuole fare impresa in maniera responsabile. Inoltre, continueremo a lavorare su altri progetti che svilupperemo nel prossimo futuro – conclude la dottoressa Pacetto – in vista dell’evento finale del ‘Transform Together Fund’, che si terrà a Bruxelles il prossimo aprile, dove saremo protagonisti”