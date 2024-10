A Palagonia, in via Garibaldi, si è verificato un drammatico incidente stradale in cui ha perso la vita un ragazzo di 12 anni, Simone Lagona. Il giovane viaggiava su un monopattino insieme a un coetaneo quando sono stati travolti da un’auto intorno alle 18 del 12 ottobre. Nonostante i tempestivi soccorsi del 118, per Simone non c’è stato nulla da fare. L’altro ragazzo, elisoccorso e trasportato d’urgenza al Policlinico di Catania, è fuori pericolo. Illeso l’automobilista.

Le indagini sulle cause dell’incidente sono affidate ai carabinieri. La comunità locale è in lutto e numerosi messaggi di cordoglio sono giunti in memoria di Simone.