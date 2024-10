L’autunno in Sicilia continua a sorprendere con temperatura che sfiora i 30 gradi, regalando un ottobre insolitamente caldo. Le spiagge dell’isola, nonostante la chiusura ufficiale della stagione balneare, restano affollate, con ombrelloni e teli mare ancora protagonisti. L’estate sembra non voler finire, ma fino a quando sarà possibile godere di queste temperature ideali per il mare?

Temperature estive fino a metà ottobre

Secondo le previsioni de ilMeteo.it, il caldo persisterà almeno fino a martedì 15 ottobre, con punte che potrebbero raggiungere i 34-35°C. Questo assicura ancora qualche giorno di sole e mare per gli amanti della tintarella fuori stagione. Tuttavia, da giovedì 17 ottobre, una nuova perturbazione potrebbe arrivare, portando aria fredda di origine polare e cambiando il quadro atmosferico anche in Sicilia.

Prospettive per il weekend e oltre

Il prossimo fine settimana potrebbe non essere altrettanto soleggiato, ma ottobre non è ancora finito e non si escludono ulteriori giornate di caldo per chi desidera prolungare l’estate. Purtroppo, questo clima anomalo sta aggravando la siccità, con invasi e dighe che si prosciugano, aumentando il rischio di carenza idrica.