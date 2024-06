Scicli – Nuova partnership tra Confeserfidi e Affida. Continua l’azione di Confeserfidi verso il consolidamento di partnership virtuose che confermano la capacità e la volontà del confidi siciliano, vigilato da Banca d’Italia, di investire in progetti sinergici con strutture di rilievo nel panorama finanziario nazionale, a vantaggio delle aziende della piccola e media imprenditoria del Paese. L’ultima azione di condivisione, in ordine di tempo, è quella appena portata a compimento con Affida, società di mediazione creditizia leader nel settore, con oltre 90 uffici in tutta Italia e più di 500 collaboratori.

Con Affida, Confeserfidi condivide idee e linee comuni d’azione che trovano concretezza nei processi di valutazione del merito creditizio, nell’operatività diretta sul canale Fintech per erogazioni rapide, ed in molte altre mission, sempre con l’obiettivo di fornire i migliori prodotti alle imprese attraverso un’azione di consulenza qualificata.

Confeserfidi, ormai da anni, collabora con attori del mondo del credito ed è ben consapevole dei ritorni positivi che le aziende nostre socie possono ottenere da progetti condivisi come quello firmato con Affida.

Come afferma la Dottoressa Rita Capitelli, responsabile commerciale Area Centro Sud di Confeserfidi: “E’ un’idea nata lo scorso aprile e mette in connessione il nostro confidi e Affida, una società creditizia molto presente sul mercato nel supporto alle imprese. Come responsabile dell’area Centro-Sud di Confeserfidi, ho avviato questa collaborazione che mi soddisfa molto nel suo percorso di sviluppo. L’obiettivo è quello di collaborare con Affida per supportare le PMI nell’accesso al credito. Con il presidente dottor Stefano Grassi e con il responsabile di settore, dottor Angelo Rinaldi ci stiamo impegnando affinchè questa nuova collaborazione rappresenti un fattore di crescita importante per entrambe le realtà, sia sotto l’aspetto del numero di consulenti che seguono le imprese, sia sotto il profilo quantitativo e qualitativo delle aziende che riusciamo a supportare con i finanziamenti rilasciati da Confeserfidi.”

“Da parte nostra – afferma il Presidente di Affida, Dottor Stefano Grassi – siamo molto soddisfatti di questa nuova partnership con Confeserfidi, realtà operante su tutto il territorio nazionale, con la quale abbiamo da subito stabilito una importante connessione per assicurare alla clientela le migliori soluzioni finanziarie consolidando la nostra leadership nel mercato”.