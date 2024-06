Ragusa – Le giornate dedicate alla festa del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, a Ragusa, sono pronte a mettere in evidenza il proprio percorso così come è stato prefigurato dal parroco, il sacerdote Giuseppe Russelli, in uno ai componenti del comitato che si adoperano per attivare momenti di aggregazione che possano essere il più possibile coinvolgenti.

In particolare, alle 18,20 ci sarà la recita del Rosario e le litanie al Preziosissimo sangue, alle 19 la santa messa. Alle 20,30, dopo che prenderà il via già oggi e che contempla la partecipazione di numerose squadre, sarà riproposta la seconda giornata della settima edizione del torneo misto di calcio balilla umano, appuntamento molto divertente che non mancherà di aggregare giovani e meno giovani. Accanto a ciò si svolgerà anche la sagra della salsiccia e del cannolo con la possibilità per tutti di degustare le prelibatezze che saranno predisposte per l’occasione. Inoltre, sarà possibile usufruire dei giochi gonfiabili per bambini a cura delle ditte “Animazione e bollicine” e “Batti cinque”.