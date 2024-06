La dieta di giugno con il limone può far dimagrire fino a 3 kg a settimana oltre a ridurre il girovita ed avere una pancia piatta. Ma vediamo come funziona la dieta di giugno e cosa si mangia in un esempio di menù di una giornata tipo.

Dieta giugno: consigli utili per perdere peso

Ogni mattina appena sveglie e ogni sera prima di coricarsi, si deve assumere una bevanda preparata con 30 cl di acqua alla quale va aggiunto il succo di un limone, 2 cucchiai di sciroppo d’acero e un pizzico di peperoncino di cayenna. Questa bevanda, inserita nella dieta del limone dalla dottoressa Andrè, riattiverebbe immediatamente il metabolismo e favorirebbe il transito intestinale. Ecco perché è possibile notare una perdita di peso – fino a 3 chili – e un miglioramento a livello fisico, soprattutto nell’area addominale, già dalla prima settimana. La dottoressa spiega che i risultati arrivano prima grazie alle proprietà benefiche e depurative del limone.

Dieta: esempio menù

La mattina si deve cominciare con una colazione a base di yogurt al cui si può aggiungere frutta fresca e due cucchiai di avena. Per lo spuntino di metà mattina sono concesse 8 mandorle o 8 noci e il succo di limone in mezzo bicchiere di acqua. Per il pranzo si può optare per un’insalata di verdure condita con limone e pane integrale o, in alternativa zuppa di verdure o legumi oppure gamberetti e avocado sempre con l’aggiunta di limone. Per la merenda del pomeriggio verdura cruda (esempio carote o sedano), oppure frutta fresca, o ancora un paio di biscotti d’avena senza dimenticarsi, ovviamente, la limonata. La cena prevede pesce alla griglia condito con succo di limone e olio extravergine di oliva oppure petto di pollo, o una frittata accompagnata da verdure bollite o, per finire, pasta integrale alle verdure. Prima di andare a letto si può bere mezzo bicchiere di acqua con il succo di limone.

La dieta giugno a base di limone non è amata da molti nutrizionisti che la considerano drastica e raccomandano di non seguirla oltre una settimana poiché potrebbe provocare effetti collaterali non indifferenti. Inoltre una perdita di peso veloce può dar vita ad un effetto yo-yo ovvero una volta terminata la dieta i chili si potrebbero riprendere subito.