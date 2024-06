Santa Croce Camerina – La concessione delle zone blu e le docce con gettoniera, con l’introduzione di un abbonamento mensile di 30 euro per i residenti che consentirà anche la sosta negli stalli a pagamento. Sono alcune delle novità, in vista della stagione estiva, che sono state approvate ieri dal Consiglio comunale di Santa Croce. “Stiamo programmando l’estate da tempo – dice il sindaco Peppe Dimartino – e i risultati, come la pulizia delle spiagge, il rafforzamento dei mezzi e delle risorse per l’igiene urbana, ma anche il montaggio degli accessi e delle passerelle, sono sotto gli occhi di tutti.

A fronte di ciò, non possiamo non dispiacerci del fatto che, nonostante l’ampia collaborazione dimostrata e la volontà di dialogo sempre viva, alcuni rappresentanti dell’opposizione abbiano strumentalmente polemizzato sui tempi (perfettamente rientranti nelle norme) di questo Consiglio senza entrare nel merito dei temi. Noi continuiamo a lavorare per il bene della città”. Approvate inoltre le proroghe delle concessioni cimiteriali, le variazioni di bilancio che porteranno anche a interventi importanti come l’asfaltatura del collegamento Santa Croce-Punta Braccetto.