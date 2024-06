Scicli – L’onorevole Maria Elena Boschi, esponente di Italia Viva, ha fatto tappa a Scicli e Scoglitti nell’ambito del tour siciliano, in questa ultima settimana di campagna elettorale. Ieri, nella sua prima tappa, l’on. Boschi è stata accolta nella città di Scicli, e poi anche a Scoglitti, dalla referente provinciale del partito, la consigliera comunale della cittadina barocca, Marianna Buscema, alla quale si sono uniti un gruppo di dirigenti, amici e simpatizzanti che si stanno impegnando sul campo per la lista “Stati Uniti d’Europa”.

“Siamo una realtà nuova, nata da pochi mesi e con le idee chiare su cosa c’è da fare in Europa – ha spiegato l’on. Boschi – Vogliamo andare in Europa con i nostri rappresentanti e ci presentiamo a queste elezioni non per contarci e vedere chi è più forte di chi in Italia, ma per contare in Europa. Vogliamo contribuire a far sì che questa Europa si svegli dal suo torpore e torni ad essere al centro della politica internazionale. Vogliamo un’Europa amica e non un’Europa dalla quale difenderci”. Buscema, nel ringraziare l’on. Boschi per la visita, alla presenza, tra l’altro, del coordinatore regionale del partito, il senatore Davide Faraone, ha spiegato che “vogliamo portare le nostre istanze di comunità del Mediterraneo che spesso sono molto differenti dalle esigenze dell’Europa del Nord.

Ecco perché Italia Viva scende in campo ed ecco perché si sta spendendo in questo modo. Non ci sono dubbi sul fatto che i risultati fin qui ottenuti sono da considerarsi positivi, come senz’altro positivo è l’entusiasmo che abbiamo raccolto attorno a Maria Elena Boschi, a Scicli, così come a Scoglitti”.