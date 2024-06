Vittoria – Continua, con successo, l’evento scientifico, giunto alla sua VI edizione, SCIENZE in città, un laboratorio di scienze all’aperto al Polo fieristico della Città di Vittoria. Grande l’ entusiasmo degli alunni delle scuole partecipanti:

ICS F. Traina, I.I.S G. Marconi, Istituto Sacro Cuore, I.C.S Rodari- San Biagio, I.C.S Vittoria Colonna, I.C.S Pappalardo, I.C.S Caruano.

Soddisfatti la docente ideatrice dell’evento Prof.ssa Annamaria Lo Piccolo e il Dirigente Scolastico Prof. Carmelo La Porta dell’Istituto Comprensivo Filippo Traina.

Eventi del genere nascono per promuovere la cultura scientifica tra i giovani, stimolando l’interesse e la curiosità verso la ricerca e le discipline STEM. Per gli studenti possono essere un’occasione per orientarsi nelle future scelte di studio e di carriera, scoprendo nuove passioni e potenziali percorsi professionali; sviluppano il problem solving, il pensiero critico e la capacità di lavorare in team, essenziali nel mondo moderno.

Inoltre da non trascurare l’impatto sociale: la divulgazione scientifica ha un ruolo chiave nel sensibilizzare la società su temi importanti come la sostenibilità ambientale, la salute e l’innovazione tecnologica.

La giornata è stata anche un’occasione per promuovere la collaborazione tra studenti di età e background diversi, dimostrando che la scienza non conosce barriere e che l’apprendimento può avvenire in qualsiasi luogo. “È stato emozionante vedere questi ragazzi lavorare insieme, condividere idee e scoperte”, ha commentato un docente partecipante.

Gli organizzatori si augurano che la manifestazione possa continuare ad esistere, ispirando alla realizzazione di altri e nuovi eventi scientifici nella nostra città, contribuendo a formare le menti curiose che saranno i protagonisti della scienza di domani.