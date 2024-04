La presentazione dell’offerta formativa per il prossimo anno accademico della Struttura Didattica Speciale di Ragusa è avvenuta nella sede della ex Scuola dello Sport, in via Magna Grecia. Il rettore Francesco Priolo e il sindaco Giuseppe Cassì hanno illustrato i nuovi corsi.

Il rettore Priolo ha sottolineato il crescente ruolo di Ragusa come centro universitario, parte integrante del progetto Siciliae Studium Generale dell’Università di Catania. Ha evidenziato il costante potenziamento della Struttura Didattica Speciale, situata nel convento di Santa Teresa a Ibla. Due anni fa è stato aggiunto il corso di Management delle imprese per l’economia sostenibile, molto apprezzato dagli studenti fin dal primo anno. Ora, in collaborazione con il Comune, il Consorzio universitario ibleo e la Banca agricola popolare di Ragusa, si sono attivati due nuovi corsi di laurea.

Il primo è il corso di laurea in Scienze motorie, che sarà ospitato nella gloriosa Scuola dello Sport, con 180 posti disponibili. Il secondo è il corso di Gestione dei Sistemi produttivi agrari mediterranei, del dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente, con accesso libero. Entrambi rispondono alle esigenze economiche del territorio ibleo e dimostrano l’impegno dell’Università di Catania a restare e crescere a Ragusa.

Questi nuovi percorsi si aggiungono ai corsi già presenti nella sede iblea: Mediazione linguistica e interculturale, Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazione, e Management delle imprese per l’economia sostenibile.

Il sindaco Cassì ha sottolineato l’importanza di affrontare il problema dell’emigrazione giovanile, rendendo Ragusa un luogo attraente per le nuove generazioni. L’apertura dei due nuovi corsi universitari offre ai giovani più opportunità nel territorio, contribuendo alla crescita economica e sociale della comunità.

L’assessore all’Università Giovanni Iacono ha evidenziato l’eccezionalità dell’offerta formativa di Ragusa tra le sedi decentrate a livello nazionale e ha annunciato ulteriori iniziative per rendere l’esperienza universitaria a Ragusa sempre più soddisfacente per studenti e docenti.

Il presidente della Struttura Didattica Speciale iblea Stefano Rapisarda ha ribadito l’importanza dei temi principali della sede: sport, sostenibilità, mediterraneo e mediazione, e ha annunciato una serie di eventi per celebrare i 25 anni di presenza dell’Università di Catania a Ragusa.

Il presidente del Consorzio universitario della Provincia di Ragusa, Giuseppe Lavima, ha elogiato le strategie congiunte di Comune e Università per sviluppare un’offerta formativa adatta alle esigenze del territorio, contribuendo così a contrastare la fuga di cervelli.

Anche la commissaria straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti, ha lodato l’apertura dei nuovi corsi universitari, sottolineando l’importanza di acquisire competenze sul territorio senza dover viaggiare.

Alla conferenza stampa erano presenti rappresentanti dell’Università di Catania, del dipartimento Biometec, del dipartimento di Agraria Alimentazione e Ambiente, del Consorzio universitario della Provincia di Ragusa e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. La conferenza è stata preceduta da un sopralluogo nella ristrutturata ex Scuola dello Sport, ora polo strategico per il movimento sportivo e la formazione manageriale, finanziata dalla ex Provincia e pronta a una nuova vita.

L’offerta formativa per il prossimo anno accademico della Sds Ragusa. I nuovi corsi

Corso di laurea triennale in Scienze motorie afferente al dipartimento Biometec

“Gemello” del corso di laurea già attivo a Catania al Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche – Biometec, a Ragusa il nuovo cdl triennale in Scienze motorie verrà erogato nei locali della Scuola dello Sport “Giambattista Cartia”, in via Magna Grecia.

Il corso è a numero programmato locale e prevede un esame di ammissione: i posti a disposizione saranno 180 nella sede iblea, altrettanti a Catania. Il test di ammissione prevede conoscenze di base (Anatomia, Biologia, Chimica, Fisica, Matematica e Logica), conoscenze tecniche sportive (Teoria e metodologia del movimento umano e dell’allenamento, Teoria tecnica e metodica degli sport) oltre che la conoscenza della Lingua Inglese.

Obiettivo di base del corso è quello di fare acquisire agli studenti conoscenze scientifiche nei vari campi delle attività motorie dell’uomo, con particolare riguardo alle aree: tecnico-sportiva, preventiva-adattata, manageriale ed educativa.

In particolar modo per l’area tecnico-sportiva le conoscenze fondamentali su teoria e metodi didattici delle varie discipline sportive; per l’area preventiva le conoscenze per il mantenimento dell’efficienza fisica lungo tutto l’arco della vita, per la promozione di uno stile di vita salutare ed attivo in soggetti sani o con patologie correlate alla sedentarietà; per l’area manageriale le nozioni di natura giuridico-amministrativa che regolano il mondo delle attività motorie negli ambiti: sportivo, ricreativo, educativo, preventivo; per l’area educativa le conoscenze sull’educazione motoria espressivo-comunicativa, valorizzando lo sviluppo delle capacità, delle competenze e dello sviluppo motorio in età evolutiva.

Al termine del percorso di studi il Laureato in Scienze Motorie può proseguire scegliendo un corso di laurea magistrale tra Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate; Scienze e Tecniche dello Sport; Management dello Sport e delle attività motorie; oppure optare per un Master di I livello.

Principali sbocchi occupazionali. Allenatore, Animatore turistico e professioni assimilate, Chinesiologo (di base, sportivo, clinico), Commissario tecnico sportivo, Direttore di palestra, Giornalista sportivo, Gestore di strutture sportive, Insegnante nelle scuole di ogni ordine e grado, Istruttore sportivo di varie discipline, Management dello Sport, Manager di spettacoli sportivi, Organizzatore di eventi sportivi, Personal Trainer, Preparatore atletico professionista, Responsabile manifestazioni sportive, Talent scout.

Corso di laurea triennale in Gestione dei Sistemi produttivi agrari mediterranei afferente al Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente

Il ‘motto’ del nuovo corso triennale ad accesso libero, afferente al dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania, che sarà erogato nelle strutture della Struttura didattica speciale di Ragusa è Per un modello di agricoltura sostenibile, in un territorio dalla profonda vocazione e intende rispondere all’esigenza di modelli di agricoltura che richiedono nuove generazioni di professionisti competenti e sensibili in materia di sostenibilità e peculiarità del territorio, specie in un ambito dalla vocazione agricola così spiccata come quello ibleo.

Il corso traccia, quindi, un percorso formativo multidisciplinare che prevede una formazione scientifica di base negli ambiti della matematica, informatica, chimica e biologia, funzionale all’armonica acquisizione di conoscenze negli ambiti che caratterizzano le scienze agrarie, tra i quali le produzioni vegetali, difesa delle colture, produzioni animali, ingegneria agraria, economia e politica agraria.

Peculiare è poi l’offerta di percorsi curriculari che gli studenti potranno intraprendere per approfondire conoscenze più specialistiche negli ambiti delle “colture orto-floricole in serra”, delle “produzioni frutticole mediterranee” e delle “produzioni zootecniche”, che assecondano le vocazioni produttive del territorio ibleo in cui il corso viene erogato.

Principali sbocchi occupazionali. Il laureato potrà svolgere attività professionali diversificate, in linea con il ruolo multifunzionale dell’agricoltura, riconducibili a mansioni tecniche e gestionali presso imprese agricole, imprese produttrici di materiali, macchine ed impianti per l’agricoltura ed imprese agro-alimentari; funzioni tecniche e gestionali, presso istituzioni nazionali ed internazionali, connesse allo sviluppo agricolo sostenibile ed alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio; libera professione orientata agli aspetti produttivi, alla gestione di progetti, alla stima di beni ed alla gestione di prodotti agro-alimentari;

Previo superamento dell’esame di stato, potrà accedere alla sezione B (agronomo junior) dell’Albo professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Il corso fornisce anche solide basi culturali per il prosieguo degli studi in corsi di laurea magistrale afferenti a diverse classi.

L’offerta formativa per il prossimo anno accademico della Sds Ragusa. I corsi già esistenti

Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale afferente al Dipartimento di Scienze umanistiche

Il corso – già 529 iscritti in questi anni, 80 laureati nell’anno accademico 2022-23 – mira a rispondere a una doppia esigenza di formazione: linguistico-letteraria e (inter)culturale. Il ruolo del mediatore linguistico, sempre più necessario in un mondo globalizzato, richiede il possesso, oltre che delle abilità linguistiche, anche di competenze trasversali per operare nell’ambito delle relazioni sempre più intense tra popoli e culture e in contesti multietnici e multiculturali.

L’offerta formativa comprende anche l’insegnamento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) come materia opzionale: è, infatti, uno dei pochissimi corsi di laurea in Italia a offrire questa opportunità.

Principali sbocchi occupazionali. Mediatore linguistico e culturale, traduttore/interprete di trattativa, operatore nel turismo culturale, addetto alle relazioni internazionali nelle imprese per l’import e l’export, operatore dei servizi culturali e editoriali.

Iscritti 1° anno 111; 2° anno 69; 3° anno 127. Fuori corso 126

Totale iscritti 529, laureati 22-23 80

Corso di laurea triennale in Management dell’Impresa per l’Economia sostenibile afferente al Dipartimento di Economia e Impresa

Il corso di laurea triennale – attivato nell’anno accademico 2022-23 con 126 iscritti nei primi due anni – fornisce la strumentazione per la comprensione delle dinamiche economiche contestualizzate nell’ambito dei sistemi territoriali e locali, con attenzione alle dimensioni scientifiche e aziendalistiche della sostenibilità. Anche se ad oggi il primo triennio non si è ancora concluso, il Mies – per le aziende, per le istituzioni e per le organizzazioni del terzo settore – è diventato un momento di relazione di cultura e di ideazione strategica con la prospettiva di diventare un luogo per la crescita e il coinvolgimento dell’intero tessuto socioeconomico della nuova e giovane classe dirigente.

Principali sbocchi occupazionali. Impiego in un ampio spettro di aziende (agro-alimentari, turistiche e di servizi). Accesso alle professioni di esperto contabile e consulente del lavoro; è coerente, previo conseguimento della laurea magistrale, l’insegnamento di materie economiche, giuridiche e matematico-finanziarie nella scuola secondaria.

Iscritti 1° anno 65; 2° anno 61. Totale iscritti 126

Corso di laurea magistrale in Scienze Linguistiche per l’intercultura e la formazione afferente al Dipartimento di Scienze umanistiche

Il corso – 111 iscritti e 28 laureati nell’anno accademico 2022-2023 – consente il raggiungimento di una formazione linguistica specialistica negli ambiti lavorativi della mediazione linguistica e culturale, del turismo e della formazione scolastica. Vi si insegnano otto lingue straniere tra cui l’inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco, la lingua italiana dei segni (LIS) – unica sede nel Sud Italia – e tre lingue extraeuropee tra cui il cinese, il giapponese e l’arabo.

I percorsi formativi seguono un approccio multidisciplinare e i due curricula offerti permettono di scegliere un percorso di Comunicazione interculturale (Pragmatica interculturale, Diritto europeo delle migrazioni, Filosofia comparata, Storia dei Paesi islamici) e di un percorso di Comunicazione culturale (Storia e archeologia della Magna Grecia, Storia dell’arte in Sicilia, Fondamenti di civiltà classica, Ecologia politica).

Principali sbocchi occupazionali. Mediazione sociale e culturale, turismo, insegnamento delle lingue nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Iscritti 1° anno 34; 2° anno 55. Fuori corso 22. Totale iscritti 111, laureati 22-23 28