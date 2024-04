Incidente stradale autonomo oggi pomeriggio, intorno alle ore 18, su un tornate di contrada Spana, alle porte di Scicli. Un’auto, una Mercedes, per cause in corso di accertamento, è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Locale. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia, sia in entrata e che in uscita da Scicli. La settimana scorsa un altro incidente è avvenuto nello stesso tornante, un tir è rimasto incastrato e in bilico quasi nello stesso punto della strada.