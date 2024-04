In questi giorni, uno spettacolo celeste affascinante sta catturando l’attenzione di appassionati e curiosi: la Cometa 12P/Pons-Brooks, sempre più luminosa nel nostro cielo.

Attualmente, la Cometa 12P/Pons-Brooks è visibile con un semplice binocolo 10×50, che permette di scorgere la sua coda. Per individuarla, basta puntare lo sguardo sopra l’orizzonte nordoccidentale durante le ore serali. Al momento, brilla con una magnitudine di 5,2, risultando più luminosa persino del pianeta Urano.

Nonostante la Cometa abbia superato il limite di visibilità ad occhio nudo (magnitudine 6,5), è ancora difficile avvistarla senza l’ausilio di un binocolo. Questo perché la scala di magnitudine funziona bene per fonti puntiformi di luce come stelle o pianeti, ma meno efficacemente per oggetti diffusi come le comete, poiché misura la luce totale distribuita sull’oggetto. Inoltre, la cometa si trova piuttosto bassa sull’orizzonte.

Le comete diventano tipicamente visibili ad occhio nudo quando raggiungono circa la magnitudine 3, e la Cometa 12P/Pons-Brooks potrebbe raggiungere questo livello nei prossimi giorni.

Caratteristiche della Cometa: Conosciuta anche come “Cometa Diavolo” o “Cometa Cornuta” per la forma irregolare della sua coda, la Pons-Brooks è una cometa criovulcanica, un vulcano di ghiaccio che naviga nello spazio. A volte erutta, emettendo getti di ghiaccio e gas nello spazio, rendendola visibile e luminosa per diversi giorni. Se dovesse subire un’eruzione del genere, potrebbe diventare facilmente visibile ad occhio nudo. Tuttavia, prevedere tali eruzioni è estremamente difficile, se non quasi impossibile.

La visibilità

La sua visibilità migliorerà gradualmente fino a diventare potenzialmente osservabile anche a occhio nudo all’inizio di aprile. Per osservarla al meglio, gli esperti consigliano di recarsi in un luogo buio e isolato, lontano dalle luci artificiali delle città.

La Cometa e l’Eclissi Totale dell’8 Aprile: Il 8 Aprile 2024, alle 16:38 GMT, osservatori dagli USA, Canada e Messico sperimenteranno un’eclissi solare totale. In questa occasione, la Cometa Pons-Brooks potrebbe essere visibile nel cielo oscurato, situata a 27° dal Sole e vicino al luminoso Giove, anch’esso visibile in pieno giorno.