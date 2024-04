Non si arrestano i passi in avanti compiuti dal Circolo Velico Kaucana che, con sempre maggiore attenzione e determinazione, continua a mietere successi in ambito regionale e nazionale. Dopo i ragguardevoli risultati ottenuti dagli atleti iblei nella prima e seconda tappa della Italia Cup classe Ilca, disputate rispettivamente a Marina di Ragusa e a Civitanova Marche, la conferma dell’ottimo stato dell’intera squadra arriva anche dalla regata zonale tenutasi a Sferracavallo nei giorni scorsi.

In questa seconda tappa zonale il meteo ha fortemente condizionato la gara: solo nella giornata di sabato, infatti, sono state disputate le tre prove previste, mentre nella giornata di domenica l’assenza di vento ha lasciato tutti gli atleti a terra. Grazie al vento di maestrale tra i 6 e i 10 nodi di sabato, sono state portate a termine le tre prove che hanno deciso la regata. Dopo la prima giornata il podio della classe Ilca 4 era interamente Cvk, ma una rettifica della classifica provvisoria ha inserito un’atleta non Cvk in seconda posizione. Lucrezia Micieli chiude così la competizione con un primo posto assoluto e prima femminile, mentre scivolano in terza e quarta posizione rispettivamente Paolo Salvo e Gilda Nasti, quest’ultima anche prima tra gli Under 16. In quinta posizione Gianmarco Livoti, ancora Cvk, e ottimi piazzamenti per Matteo Di Dio, quattordicesimo, seguito da Damiano Livoti e per Brian Sciveres diciassettesimo.

Grande lavoro di squadra e grande merito degli atleti nonché dell’ottimo team di istruttori con a capo Giovanni Magliulo: mai fino ad ora la squadra Fair Sail aveva raggiunto risultati così importanti, confermando di essere la migliore del circuito zonale. Rinviata per la seconda volta consecutiva la festa per un podio monocolore Circolo Velico Kaucana, ma nel frattempo si preparano i prossimi appuntamenti, tra i quali i campionati giovanili europei Ilca 4 che si svolgeranno a Izola, in Slovenia, dal 5 al 12 aprile prossimi, e che vedranno la partecipazione di ben quattro atleti del Cvk: Paolo Salvo, Gilda Nasti, Lucrezia Micieli e Gianmarco Livoti. Ottimi risultati arrivano anche dai più piccoli della classe optimist impegnati nella selezione interzonale svoltasi nel golfo di Mondello. Alla regata hanno partecipato 122 timonieri in rappresentanza di 28 circoli provenienti dalla Campania, Basilicata, Calabria oltre che da tutta la Sicilia.

La regata è servita per selezionare i 28 timonieri che parteciperanno dal 24 al 28 aprile a Marina di Carrara per individuare i partecipanti agli Europei e ai Mondiali di Classe. Fra questi risulta selezionato il timoniere Cvk Andrea Bellio classe 2009 piazzatosi ottavo assoluto. Buoni risultati, anche se non rientranti fra i selezionati, anche per Annamaria Galofaro (31), Gioele Infantino (41), Alessandro Battaglia (49) ed Ettore Bufardeci (66). In casa Cvk, insomma, c’è grande aspettativa per i prossimi appuntamenti agonistici, ma nel frattempo il sodalizio ibleo prepara la prossima stagione estiva con una formula rinnovata della scuola vela, dalla quale provengono proprio gli atleti delle squadre agonistiche.