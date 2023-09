“L’Aula Consiliare non è una curva da stadio”. E’ quanto afferma in una dichiarazione diffusa oggi a mezzo stampa il Presidente del Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina, Luca Agnello. Ecco la dichiarazione: dall’inizio del mandato mi sono impegnato a garantire la massima trasparenza dell’attività del Consiglio comunale. Per la prima volta vengono pubblicati sul sito del Comune tutti i verbali delle conferenze dei capigruppo, i volti stessi di ogni singolo consigliere comunale (attendiamo ancora quelli della minoranza, a parte Riva), viene sempre data ampia disponibilità per le convocazioni di riunioni e consigli, e in ultimo, più importante, vengono sempre video ripresi (per fortuna) tutti i Consigli comunali.

Invito tutti i cittadini a guardare le registrazioni per constatare la condotta di ogni singolo Consigliere e l’assoluta infondatezza delle accuse e lagnanze che, periodicamente, arrivano dalla minoranza secondo un preciso disegno vendicativo volto a delegittimare il ruolo che ricopro. Ciascun attore del Consiglio ha il diritto di esprimere le proprie opinioni e compito del Presidente è garantire che questo diritto venga esercitato senza che altri possano interferire con la facoltà di espressione di ciascuno. Le regole sono uguali per tutti: far parte della minoranza non significa essere esonerati dal dovere di rispettare il decoro e la disciplina istituzionale, senza le quali non può esserci dibattito civile.

Ero abituato a sentire insulti e offese nei peggiori campi di periferia, mai avrei immaginato di ricevere indecorose ingiurie durante una seduta consiliare. Un episodio gravissimo, fortunatamente registrato e verbalizzato, non tanto perché rivolto alla mia persona, quanto perché offende una funzione pubblica democraticamente istituita il cui esercizio è stato definito “schifoso” da un consigliere comunale, che peraltro ha ricoperto lo stesso ruolo fino ad un anno fa. L’acrimonia, il ludibrio, il turpiloquio, le offese personali non sono costumi che mi appartengono e qualificano solamente chi ne fa uso e chi, tollerando o sminuendo tali atteggiamenti, di fatto li avalla”. Il Presidente del Consiglio Comunale, Luca Agnello.