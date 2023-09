Il 16 e il 17 settembre 2023 in oltre 193 paesi del mondo si terrà il World Cleanup Day, la più grande azione civica per affrontare la crisi globale dei rifiuti. Dal 2018 0ltre 60 milioni di volontari scendono in campo per pulire il mondo, sensibilizzare l’umanità ad un maggiore rispetto del territorio e dell’ambiente e promuovere una gestione più responsabili dei rifiuti.

Quest’anno tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite dell’Assemblea generale UN-HABITAT hanno sostenuto l’aggiunta del World Cleanup Day al calendario ufficiale delle Nazioni Unite, invitando tutti gli Stati membri, le organizzazioni delle Nazioni Unite e le altre parti interessate a osservare la Giornata mondiale. L’evento viene organizzato in concomitanza con l’inaugurazione delle attività formative della Summer School promossa nell’ambito delle azioni del progetto SEA MARVEL – Save, Enhance, Admire Marine Versatile Life – Asse Prioritario 3- INTERREG Italia – Malta 2014-2020. Il progetto è realizzato in qualità di capofila dall’Università di Catania – Dipartimento dell’Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) in partenariato con l’ Università di Malta – Department of Biology/Conservation Biology Research Group, ed è coordinato dal professore Iuri Peri.

Le attività progettuali sono finalizzate a contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità marina nell’area transfrontaliera, migliorando l’efficacia dei siti Natura 2000, la consapevolezza e la conoscenza dei portatori di interesse sulla vita marina preziosa e versatile che necessita di conservazione attraverso la partecipazione a comportamenti più responsabili e la mitigazione di gravi impatti da plastica e specie aliene. Il progetto prevede la realizzazione anche di azioni di sensibilizzazione e formazione ambientale destinate ai giovani per aumentare la conoscenza del patrimonio naturalistico in generale e nello specifico quello che caratterizza alcune aree siciliane di grande valenza inserite nella Rete Natura 2000 ed ancora a introdurre all’interno delle scuole delle buone pratiche per la riduzione dell’utilizzo della plastica e per la crescita di una sempre più attenta e responsabile consapevolezza civica.

La giornata ecologica del 16 settembre coinvolgerà i 120 studenti iscritti alla Summer School di Sea Marvel, insieme alle loro famiglie e a tanti altri portatori d’interesse, con l’obiettivo di far toccare con mano le minacce che gravano sul mare e sulle spiagge. L’evento, che sarà realizzato anche con la collaborazione dell’Associazione Ambientalista Marevivo da quasi 40 anni impegnata in azioni di sensibilizzazione e di difesa del mare, prevede la pulizia di un tratto della spiaggia La Playa 1 di Catania con l’applicazione del protocollo Ocean Conservancy per il monitoraggio e il campionamento dei rifiuti che verranno raccolti. L’attività consentirà agli iscritti alla Summer School di applicare il metodo scientifico che consente di catalogare quantità e tipologia di rifiuti sussistenti su una porzione di spiaggia di ampiezza predefinita, riportando i dati raccolti in apposite schede che saranno trasmesse ad una banca dati internazionale che da diversi anni porta avanti lo studio dei rifiuti spiaggiati rinvenuti in tante parti del mondo.

Inoltre, l’evento prevede anche il rilascio di un esemplare di tartaruga marina della specie Caretta caretta, riabilitata presso il centro recupero tartarughe marine (CRETAM) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sicilia. L’istituto siciliano, oramai centro di referenza nazionale facente capo al Ministero della Salute, da anni non solo si prende cura delle tartarughe marine e di altre specie soccorse in difficoltà, ma promuove campagne d’informazione e sensibilizzazione per arrestare le principali cause che minacciano la vita di queste incredibili creature marine, come l’abbandono della plastica e degli attrezzi da pesca (reti ed ami). Scegliere di far scendere in campo i giovani per far toccare con mano la realtà in cui versano molti tratti di costa, è un modo per sollecitare le loro coscienze ad assumere comportamenti più consapevoli e responsabili e guidarli verso scelte di consumo più attente e a una gestione dei rifiuti più in linea con la salvaguardia dell’ambiente e il risparmio delle risorse naturali.

L’evento sarà il primo step di 60 ore di lezioni che accompagnerà i partecipanti della Summer School alla conoscenza di diverse discipline scientifiche che vanno dalla biologia, alle scienze naturali, allo studio degli ecosistemi marini, alla pesca sostenibile, ma anche all’esercitazione a stare in gruppo e a gestire escursioni terrestri e in mare.

L’obiettivo è accrescere anche il mondo del volontariato, la cittadinanza attiva, contribuendo ad arricchire le conoscenze e le competenze dei giovani partecipanti, facilitando i loro rapporti con il mondo scientifico, con quello delle associazioni no-profit, abilitandoli anche a condurre campagne di sensibilizzazione di difesa dell’ambiente.

L’iniziativa si svolgerà in simultanea con l’ evento “ Le Sentinelle del Mare”, organizzato per il 16 settembre anche a Taranto e a Zante, in Grecia, da ASSET (Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) agenzia che sta svolgendo in Puglia in collaborazione con la protezione civile e alcune regioni greche, il progetto AEHETER, sostenuto anch’esso dal Programma INTERREG Grecia – Italia nell’ambito della Gestione Ambientale Integrata e degli obiettivi prioritari di preservazione e tutela dell’ambiente, della biodiversità dei sistemi marini, delle aree naturali e protette e dell’uso efficiente delle risorse. L’appuntamento è a Catania presso la spiaggia Playa 1 dalle ore 9.00 alle ore 12.30.