L’attrice britannica Nell Hudson, famosa per le serie televisive Outlander e Victoria, in vacanza a Donnalucata. Da giorni la bravissima Hudson post foto mentre passeggia per Scicli o fa il bagno nel mare di Donnalucata. L’attrice, come si evince dalle foto postate sui social, da giorni è in vacanza in Sicilia. Tra le tappe Siracusa e Cassibile.

adv

Chi è Nell Rose Hudson?

Nell Rose Hudson (Londra, 19 novembre 1990) è un’attrice britannica meglio conosciuta per le serie televisive Outlander e Victoria. Nel 2012, la Hudson si è diplomata in recitazione presso l’Oxford School of Drama.

La Hudson ha iniziato la sua carriera nel 2014 come ospite nell’undicesimo episodio della quindicesima serie televisiva della BBC One Holby City. In seguito è passata a recitare la parte di Laoghaire MacKenzie in Outlander. Sul personaggio di Laoghaire Hudson ha dichiarato che “quando si prova molto dolore questo viene fuori come rabbia… credo che sia una caratteristica umana fondamentale, e penso che questo sia quello che succede a Laoghaire, ha tutto questo dolore e non sa cosa farci. Viene fuori in questo modo molto aggressivo e lei fa tutto quello che può per cambiare la situazione.”